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Централизованное тестирование — 2019 в Беларуси стартует 11 июня.
22.03.2019 — Разное | Soligorsk News
18 марта 2019 14:05 1512
Централизованное тестирование - 2019 в Беларуси стартует 11 июня.
Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2019 году. Первое ЦТ абитуриенты будут сдавать 11 июня по белорусскому языку. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале,
Традиционно абитуриенты Солигорского района могут пройти регистрацию на централизованное тестирование в филиале «БНТУ» «Солигорский государственный горно-химический колледж». Также не изменились места проведения ЦТ. В Солигорске оно проводится на базе трех учреждения образования – гимназии № 2, средних школ № 10 и № 11.
Минобразования установило также резервные дни для проведения ЦТ. Это 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля — по всем остальным предметам.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 марта 2019 14:05 1512 Централизованное тестирование - 2019 в Беларуси стартует...
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