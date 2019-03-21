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Централизованное тестирование — 2019 в Беларуси стартует 11 июня.

22.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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18 марта 2019 14:05 1512

Централизованное тестирование - 2019 в Беларуси стартует 11 июня.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт БЕЛТА.

Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2019 году. Первое ЦТ абитуриенты будут сдавать 11 июня по белорусскому языку. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Централизованное тестирование — 2019 в Беларуси стартует 11 июня.

Традиционно абитуриенты Солигорского района могут пройти регистрацию на централизованное тестирование в филиале «БНТУ» «Солигорский государственный горно-химический колледж». Также не изменились места проведения ЦТ. В Солигорске оно проводится на базе трех учреждения образования – гимназии № 2, средних школ № 10 и № 11.

ЦТ по русскому языку пройдет 13 июня, по обществоведению — 15, по математике — 17, по биологии — 19 июня. Тестирование по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) по графику Минобразования запланировано на 21 июня. Химию абитуриенты будут сдавать 23 июня, физику — 25, историю Беларуси — 27, географию — 29 июня. ЦТ по всемирной истории (новейшее время) состоится 1 июля.

Централизованное тестирование — 2019 в Беларуси стартует 11 июня.

Минобразования установило также резервные дни для проведения ЦТ. Это 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля — по всем остальным предметам.

График ЦТ утвержден постановлением министерства от 26 февраля 2019 года № 20. В нем содержится также перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения тестирования. Пункты регистрации будут открыты с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 18.00 по субботам (18 мая и 1 июня). Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 2 июля. Тестирование в эти дни проведут в БГУ.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11.00. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения тестирования с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля.

ИСТОЧНИК: сайт БЕЛТА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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18 марта 2019 14:05 1512 Централизованное тестирование - 2019 в Беларуси стартует...
 
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