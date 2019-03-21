В Беларуси подняли размеры командировочных и изменили схему оплаты жилья в поездках по работе

В Беларуси повысили размеры командировочных по стране — до 9 рублей в сутки, а также в некоторые страны. Правительство также изменило схему возмещения расходов по найму жилого помещения — теперь выплаты зависят от населенного пункта. Новшества предусмотрены постановлением Совмина от 19 марта № 176 «О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках».



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В октябре прошлого года власти озадачились тем, как сейчас в Беларуси выплачиваются командировочные. Говорилось о том, что систему нужно упростить.

Ранее суточные за однодневную командировку составляли 3,5 рубля, а за двухдневные и более продолжительные — 7 рублей в сутки. К примеру, если командировка была на два дня, то выплачивалось 14 рублей, сейчас это будет 18 рублей.

В последний раз размеры командировочных в Беларуси меняли с 1 июля 2016 года — с 6 до 7 рублей.

Также изменились размеры суточных при командировках в некоторые страны. К примеру, при рабочей поездке в Австрию ранее выплачивали 50 евро суточных, сейчас — 60. Для Австралии это сумма выросла с 70 до 90 евро.

Что изменилось в возмещении расходов за проживание

Власти также изменили схему возмещения расходов по найму жилого помещения — теперь выплаты зависят от населенного пункта. К примеру, в областных центрах и Минске сумма возмещения составляет теперь 50 рублей, в райцентрах — 25 рублей, в остальных населенных пунктах — 20 рублей. При этом командированным не нужно предоставлять подтверждающие документы.

Подтверждающие документы нужны только в том случае, если сумма превышает установленные лимиты. Но сумма возмещения в таком случае не может превышать стоимость одноместного номера в гостинице проживания. При этом как и ранее не уточняется, какая конкретно берется стоимость, ведь ценник в одной гостинице на одноместные номера может варьироваться.

Ранее если не было подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения документов, то выплачивалось 2,5 рубля.

Изменились также предельные нормы расходов по найму жилого помещения при командировках в некоторые стран. К примеру, при рабочей поездке в Австрию эта сумма составляла ранее до 100 евро, сейчас — до 130.

Напомним, со 2 февраля 2018 года в Беларуси внесли изменения в оформление служебной командировки за границу. Так, при ее отмене по не зависящим от командируемого работника причинам возмещение расходов по оформлению виз, бронированию мест в гостиницах, стоимости установленного перевозчиком тарифа при возврате приобретенных проездных билетов осуществляется на основании документов, подтверждающих расходы в соответствии с законодательством.