Девушка с ожогами снялась в фееричной фотосессии, чтобы избавить людей от комплексов

Девушка, которая в 2015 году пострадала от пожара и получила ожоги по всему телу, снялась в «мощной» фотосессии. Об этом пишет BuzzFeed News. С ее слов, она решилась на это, чтобы расширить возможности других и избавить людей от комплексов.







Модель зовут Лиа Цзян. В 2015 году в Нью-Тайбэе на Тайване она участвовала в «Фестивале красок». Разноцветный порошок, которым бросались на мероприятии, загорелся: он попал на прожектор. Пожар охватил всю площадку мгновенно. Более пятисот человек получили серьезные ожоги, в том числе и Лиа. 15 человек погибли.



В течение трех следующих лет девушка перенесла 21 операцию. Позже Лиа посетила выставку фотографа Девина Тайя, и он заметил ее. Девин предложил ей попозировать для его серии фотографий. Она посвящалась «людям, которые выжили».



Сперва Лиа нервничала. Но потом собрала волю в кулак: она убедила себя, что это будет хорошим способом «почтить память ее шрамов» и увидеть их глазами художника. Сейчас девушка говорит: «Я надеюсь, что смогу доказать всем, что, хоть моя кожа и покрыта шрамами, я все еще могу быть уверенной в себе и передать другое представление о красоте». В то время как фотограф хотел показать, что фокусировать нужно не только на красивых людях и вещах. Но еще и на том, что они могут дать, чтобы помочь другим людям найти свое будущее.



Реакция



Фотографии Цзян быстро разлетелись по интернету еще в декабре. Это случилось после того, как визажист, который работал с ней на съемке, поделился снимками с одной частной тайваньской группой в Facebook. Сейчас «кадры со шрамами» переживают новую вспышку популярности – как только девушка дала интервью местному изданию Apple Daily.



Все, кто их видит, остаются в восхищении от поступка Цзян. Пользователи сети пишут: «Я так тронут. Не здавайся», или «Мужество – самый красивый макияж, который ты можешь носить. Не сдавайся», или «Феникс восстает из пепла. Ты по-настоящему красива, особенно твоя улыбка, которая излучает уверенность». Тем временем девушка думает, что, кажется, выполнила свою задачу – и даже больше.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Девушка с ожогами снялась в фееричной фотосессии, чтобы избавить людей от комплексов Девушка, которая в 2015 году пострадала от пожара и получила ожоги по всему телу, снялась в «мощной» фотосессии. Об этом пишет BuzzFeed News. С ее слов, она решилась на это,...