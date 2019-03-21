В Витебской показательной колонии выступили против правил

Андрей Бондаренко с матерью одного из осужденных побывал в колонии и рассказал TUT.BY , что произошло на самом деле. 22 марта правозащитникс матерью одного из осужденных побывал в колонии и, что произошло на самом деле.





— В Витебской колонии в основном отбывают наказание бывшие чиновники и силовики, — рассказывает Бондаренко. — Но есть два отряда осужденных за незаконный оборот наркотиков. На днях начальник одного из отрядов заявил, что теперь убирать в колонии будут все осужденные. Раньше уборкой занимались отдельные заключенные, которым другие платили за это сигаретами. С точки зрения закона действия начальника правильные: не должно быть исключений, для всех правила одинаковые. Но с точки зрения правил, которые сложились в местах лишения свободы, убирать туалеты и мусорные баки соглашаются единицы осужденных с низким статусом. Конечно, с этой проблемой нужно бороться, но не с этого этапа. Поскольку на классы осужденных делят еще в СИЗО.





По словам Андрея Бондаренко, осужденные коллективно решили, что не будут подчиняться новым правилам, и в знак протеста отказались выйти на завтрак. В итоге несколько человек, которые, по мнению администрации, затеяли голосование, поместили в штрафной изолятор, формально — за нарушение режима. Инцидент совпал с приездом в колонию отряда ОМОН, который в эти дни проходил тренировку.





— Администрация нас убеждала, что эти события не связаны, что тренировка ОМОНа была заранее запланирована. Подчеркну, что они не тренировались на осужденных, — заявил правозащитник. — Руководство колонии пообещало разобраться в ситуации, с нами говорили корректно. Скорее всего, это была инициатива нового начальника отряда. Хотя мы и по другим колониям слышали подобные нововведения. Очевидно, Департамент исполнения наказания пытается решать проблему с разделением заключенных по статусам. Честно говоря, за все время работы правозащитником я впервые слышу жалобы на ИК-3. Это своего рода показательная колония.



