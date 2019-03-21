БелЖД меняет расписание международных поездов на летнее время

Минск — Вильнюс, который сейчас отправляется из Минска в 7.35 и прибывает на конечный пункт следования в 09.05, будет прибывать в Вильнюс в 10.05 (время отправления из Минска останется без изменений). Например, поезд № 805с, который сейчас отправляется из Минска в 7.35 и прибывает на конечный пункт следования в 09.05, будет прибывать в Вильнюс в 10.05 (время отправления из Минска останется без изменений).





Поезд № 806 Вильнюс — Минск, который отправляется из Вильнюса в 18.30 и прибывает в столицу Беларуси в 22.00, будет отправляться из Вильнюса в 19.30. Время прибытия в Минск останется прежним.





Поезд № 85/86 Киев — Минск, который отправляется из Киева в 21.09 и прибывает в Минск 8.38, после перехода на «летнее» время будет отправляться из Киева в 22.12. Время прибытия поезда в Минск (8.38) и отправления его из столицы Беларуси (22.40) останется без изменений. В Киев поезд будет прибывать 8.59.





Брест — Варшава поезд № 727 Минск — Брест, который отправляется из столицы Беларуси в 10.57 и прибывает в Брест в 14.31, будет отправляться из Минска в 9.50 и прибывать в Брест в 13.38. В связи с изменениями в графике движения международных поездов скорректировано и расписание отдельных поездов, курсирующих по т —поезд № 727 Минск — Брест, который отправляется из столицы Беларуси в 10.57 и прибывает в Брест в 14.31, будет отправляться из Минска в 9.50 и прибывать в Брест в 13.38.





Соответственно, поезд № 127 Брест — Варшава, который отправляется из Бреста в 15.23 и прибывает в Варшаву в 17.25, после перехода на «летнее» время будет отправляться в 14.23. Время прибытия в Варшаву останется прежним.





Время отправления поезда № 128 Варшава — Брест также останется без изменений (8.35), в Брест поезд прибудет в 13.49 (сейчас прибывает в 14.49). Поезд № 728 Брест — Минск будет отправляться из Бреста в 14.23 (сейчас отправляется в 15.15) и прибывать в столицу Беларуси в 18.05.





www. rw.by , а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.



