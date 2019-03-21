Российское “исследование”: Самое токсичное СМИ — “Белорусский партизан”?

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Все топ-блогеры Беларуси — русофобы и грантоеды и активно участвуют в общественно-политической антироссийской деятельности, в Беларуси активно навязывается национализм, Беларусь становится точкой создания антироссийской белорусской государственной идеи. К таким выводам приходят авторы “Анализа работы Запада в Беларуси”, подготовленного неизвестным российским аналитическим центром “Агентство социального инжиниринга”.





Еврорадио разобралось , что это за антибелорусское исследование, почему ему не стоит доверять и на кого оно рассчитано. , что это за антибелорусское исследование, почему ему не стоит доверять и на кого оно рассчитано.





Организация представила пять различных исследований касательно Беларуси. В них рассматривается негативное отношение к строительству атомной электростанции, дискредитация РПЦ, дискредитация БРСМ, привлечение внимания к урочищу Куропаты и к празднованию столетия БНР. Авторы утверждают, что по всем этим темам мнение навязывается со стороны прозападных центров влияния.





В рамках исследования якобы проанализирована деятельность 46 СМИ, 91 некоммерческой организации, 32 мозговых центров (к ним авторы относят экспертные клубы, социологические службы), 244 блогеров и экспертов за 2018 год. Авторы утверждают, что база исследования пяти кампаний составила 5914 публикаций с более чем 203 миллионами просмотров.

Рейтинг токсичности СМИ и блогеров на основании вбросов

Деятельность фигурантов исследования оценили по уровню влияния и токсичности.





“"Токсичность" рассчитывается как общее количество информационных вбросив (наверное, имелось в виду “вбросов”. — Еврорадио) конкретного инструмента





в рамках расчётных кампаний”, — такое определение даётся в описании.









Самое токсичное СМИ — “Белорусский партизан”. Еврорадио занимает только шестое место из десяти.













Самый токсичный блогер — Игорь Лосик, администратор телеграм-канала “Беларусь головного мозга”.

Каким образом названные СМИ и блогеры связаны с абстрактным Западом, авторы исследования не уточняют.





Что такое “Агентство социального инжиниринга” и кто его создал?

Этот вопрос Еврорадио задало пресс-секретарю организации Евгению (именно так представился молодой человек, который ответил по номеру телефона, указанному на сайте SEA в контактах). Голос по ту сторону трубки нам предложил посмотреть 20 марта пресс-конференцию в Москве в редакции “Парламентской газеты”, на которой пройдёт презентация организации: “Оттуда всё и узнаете” ["Парламентская газета" — официальное издание Федерального собрания России. — Еврорадио].





Пресс-конференция, которая проходила в тот день, называлась “Как противостоять технологиям государственных переворотам и "цветным революциям"”. Одним из спикеров был Антон Давидченко, координатор “Агентства социального инжиниринга”, который в том числе упомянул и исследование про Беларусь. По его мнению, Беларусь напоминает Украину в период, который предшествовал украинской революции 2014 года.





“Мы видим, что за последние десять лет создан целый пласт организаций, единственной целью которых является критика России и, конечно, построение белорусского национализма, которого там никогда не было, но в последнее время он является главной темой для всех журналистов. Все так называемые независимые СМИ сейчас занимаются критикой России, даже не правительства Беларуси”, — говорит Антон Давидченко.





Свою организацию он назвал центром по изучению цветных революций. По словам Давидченко, она создана по инициативе общественных деятелей и молодёжного парламента Государственной думы РФ. Сам Давидченко признаётся, что в 2014 году был координатором одесского “Антимайдана”.

“Ребята ищут работу”

Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО, про “Агентство социального инжиниринга” услышал впервые от Еврорадио. Как и про сам “Анализ работы Запада в Беларуси”. Ознакомившись с исследованием, политолог назвал его халтурой и шапкобросательством. По словам Коктыша, люди, которые его составляли, не имеют даже базовых знаний в сфере.





Коктыш: “С точки зрения методологии, с точки зрения социологии, это просто количественный массив, который не говорит ни о чём. Подсчитали (скорее всего, у них есть какой-то софт), но делать количественно-качественную корреляцию они не умеют”.





Кирилл Коктыш предполагает, что это могут быть программисты, которые просто ищут работу в Москве и заказчиков, которые будут подобные исследования покупать.







