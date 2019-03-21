Когда уж? Макей снова говорит, что соглашение об упрощении визового режима с ЕС практически готово









При этом он отметил, что по данному документу были спорные моменты, но удалось прийти к коллегиальному решению, которое позволяет буквально в ближайшее время подписать соглашение.





Но поскольку данный документ идет в увязке с соглашением о реадмиссии, нельзя сказать, что он будет подписан уже в ближайшие дни.









Вместе с тем министр уверен, что удастся прийти к общему мнению и касательно соглашения по реадмиссии.