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Когда уж? Макей снова говорит, что соглашение об упрощении визового режима с ЕС практически готово
Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС практически готово к подписанию, заявил сегодня глава МИД Владимир Макей.
При этом он отметил, что по данному документу были спорные моменты, но удалось прийти к коллегиальному решению, которое позволяет буквально в ближайшее время подписать соглашение.
Но поскольку данный документ идет в увязке с соглашением о реадмиссии, нельзя сказать, что он будет подписан уже в ближайшие дни.
Вместе с тем министр уверен, что удастся прийти к общему мнению и касательно соглашения по реадмиссии.
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Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС практически готово к подписанию, заявил сегодня глава МИД Владимир Макей.
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