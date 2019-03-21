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Когда уж? Макей снова говорит, что соглашение об упрощении визового режима с ЕС практически готово

22.03.2019 18:07 — Разное | Партизан  
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Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС практически готово к подписанию, заявил сегодня глава МИД Владимир Макей.



При этом он отметил, что по данному документу были спорные моменты, но удалось прийти к коллегиальному решению, которое позволяет буквально в ближайшее время подписать соглашение. 

Но поскольку данный документ идет в увязке с соглашением о реадмиссии, нельзя сказать, что он будет подписан уже в ближайшие дни.


Вместе с тем министр уверен, что удастся прийти к общему мнению и касательно соглашения по реадмиссии.

 
 
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Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС практически готово к подписанию, заявил сегодня глава МИД Владимир Макей.
 
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