Пьяный сельчанин угнал машину и чуть в ней не сгорел









сообщает УВД Гомельского облисполкома, инцидент произошел в деревне Стодоличи. КакУВД Гомельского облисполкома, инцидент произошел в деревне Стодоличи.





Занимающийся деревообработкой ИП нанял двух жителей Брестской области для работы в цеху, который находится в деревне. 20 марта владелец предприятия оставил свой автомобиль на территории цеха, поскольку следующим утром собирался заняться ремонтом машины, а сам уехал в Лельчицы.





После отъезда шефа подчинённые употребили алкогольные напитки, после чего один из них ушёл спать, а второй решил покататься - сел в незапертый автомобиль нанимателя, завёл его штатным ключом и поехал.





На улице Трудовой машина наехала на лежавшее дерево, застряла и загорелась. Огонь увидела местная жительница. Женщина попросила сына узнать, что там такое. Парень подбежал к машине и увидел внутри спящего человека.





Молодой человек достал мужчину из машины и вызвал скорую.





Пострадавший был госпитализирован. В его крови содержалось 2,5 промилле алкоголя.