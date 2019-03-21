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Пьяный сельчанин угнал машину и чуть в ней не сгорел

22.03.2019 17:34 — Разное | Партизан  
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20 марта в Лельчицком районе мужчина угнал автомобиль и едва не сгорел в нём.



Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, инцидент произошел в деревне Стодоличи.

Занимающийся деревообработкой ИП нанял двух жителей Брестской области для работы в цеху, который находится в деревне. 20 марта владелец предприятия оставил свой автомобиль на территории цеха, поскольку следующим утром собирался заняться ремонтом машины, а сам уехал в Лельчицы.  

После отъезда шефа подчинённые употребили алкогольные напитки, после чего один из них ушёл спать, а второй решил покататься - сел в незапертый автомобиль нанимателя, завёл его штатным ключом и поехал.  

На улице Трудовой машина наехала на лежавшее дерево, застряла и загорелась. Огонь увидела местная жительница. Женщина попросила сына узнать, что там такое. Парень подбежал к машине и увидел внутри спящего человека. 

Молодой человек достал мужчину из машины и вызвал скорую.

Пострадавший был госпитализирован. В его крови содержалось 2,5 промилле алкоголя.  

 
 
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20 марта в Лельчицком районе мужчина угнал автомобиль и едва не сгорел в нём.
 
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