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Лукашенко призвал поднять уровень жизни в Барановичах до столичного

22.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к властям города Барановичи и губернатору Брестской области с требованием поднять уровень жизни в регионе до столицы.

«Люди должны желать и иметь возможность жить везде в Беларуси, в том числе и в Барановичах. Но для того, чтобы здесь дети и внуки жили, надо создать условия. Условия не хуже, чем в лучших местах Беларуси», – сказал глава государства.

«Перед нами стоит задача развить экономику этих регионов. Чтобы были рабочие места и была зарплата для людей. И на этой основе решать социальные вопросы, сократив до минимума разрыв жизни населения, допустим между Минском и Барановичами, Барановичским районом», – добавил он. 

На «перезагрузку» Барановичей президент отвел два года. Местным властям предстоит поднять рентабельность местных предприятий и дать жителям возможность зарабатывать на малой родине и не ездить в Минск. Способствовать этому должно географическое положение. Барановичи – крупный транспортный узел на пути с востока в Европу.



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Теги: Минск
 
 
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На «перезагрузку» Барановичей белорусский президент отвел два года.
 
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