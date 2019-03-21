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Лукашенко призвал поднять уровень жизни в Барановичах до столичного
22.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
«Перед нами стоит задача развить экономику этих регионов. Чтобы были рабочие места и была зарплата для людей. И на этой основе решать социальные вопросы, сократив до минимума разрыв жизни населения, допустим между Минском и Барановичами, Барановичским районом», – добавил он.
На «перезагрузку» Барановичей президент отвел два года. Местным властям предстоит поднять рентабельность местных предприятий и дать жителям возможность зарабатывать на малой родине и не ездить в Минск. Способствовать этому должно географическое положение. Барановичи – крупный транспортный узел на пути с востока в Европу.
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На «перезагрузку» Барановичей белорусский президент отвел два года.
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