Долевое строительство в Горках: дом по проспекту Интернациональный

Проектная декларация на долевое строительство объекта « 40-квартирный жилой дом по проспекту Интернациональный в городе Горки»

Информация о застройщике

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством Горецкого района» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №790126544, расположенного по адресу: Могилевская область, город Горки, улица Советская, дом 9.

Режим работы:

— начало работы: 8.00

— окончание работы: понедельник-четверг — 17.00, пятница – 16.00

— перерыв на обед: с 13.00 до 13.45

— выходные: суббота, воскресенье.

Информация об объеме строительства.

Жилой дом двухсекционный, пятиэтажный с техподпольем, кирпичный с легкой штукатурной системой наружного утепления.

Состав квартир включает:

20 — двухкомнатных квартир (общая площадь 57,18 м2)

20 – трехкомнатных (2 квартиры общей площадью 80,79 м2 каждая и 18 квартир общей площадью 82,43 м2 каждая).

Земельный участок строительства данного объекта расположен в существующей застройке в квартале, образуемом пр.Интернациональный, ул.Новопроектной, местным проездом и Спортивном проездом и предоставлен заказчику под застройку на основании разрешительных документов, выданных Горецким райисполкомом.

Здание не имеет встроенных и пристроенных помещений.

В техническом подполье, под нежилыми помещениями, находятся помещения теплового и водомерного узлов. Электрощитовая и комната уборочного инвентаря размещаются на первом этаже рядом со входами в подъезды.

Оконные блоки запроектированы из ПВХ профиля, блоки остекления лоджий из ПВХ профиля с одинарным остеклением. Двери наружные и технические помещения – стальные, внутренние из древесины.

Для обеспечения игр детей и отдыха взрослых во дворе дома предусмотрен необходимый набор индивидуальных площадок с песчаным покрытием (игровая) с ассортиментом оборудования и малых архитектурных форм.

Кровля – двухслойная рулонная из наплавляемых битумно-полимерных материалов.

Источник теплоснабжения – котельная БГСХА. Система поквартирного учета тепла предусматривает установку теплосчетчика Струмень ТС-07К6 М на вводе в каждую квартиру.

Газоснабжение 40 квартирного жилого дома предусматривается от сетей природного газа. Газ используется на нужды пищеприготовления жилого дома.

В кухнях жилого дома предусмотрена установка 4-х конфорочных газовых плит.

Стоимость 1 квадратного метра общей площади на дату опубликования проектной декларации для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий — 1 090 рублей. Для не нуждающихся в улучшении жилищных условий — 1 190 рублей.

При заключении договора долевого строительства стоимость 1 квадратного метра может уточняться на дату заключения договоров.

Работы, какие не выполняются:

— устройство внутренних дверных блоков;

— устройство полов из ламинированных панелей (жилые комнаты, кухня, прихожая);

— устройство полов из керамической плитки (ванна, туалет);

— окраска потолков;

— шпатлевка стен, оклейка стен;

— установка смесителей для ванн и умывальников;

— установка умывальников, моек и ванн.

Начало строительства – март 2019 года.

Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2019 года.

Заключение договоров с дольщиками осуществляется с соблюдением норм Указа Президента Республики Беларусь от 06 июня 2013 года №263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь».

Порядок приема заявлений от лиц, желающих принять участие в долевом строительстве квартир.

Прием заявлений осуществляется в коммунальном унитарном дочернем предприятии «Управление капитальным строительством Горецкого района» не ранее чем через пять календарных дней после опубликования проектной декларации (с 28 марта 2019 года) ежедневно, согласно указанному выше графику работы предприятия.

Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества, заявления подлежит регистрации в порядке очередности их подачи.

Более подробную информацию по указанному выше объекту можно получить в рабочие дни по телефону 8-02233-61481.

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством Горецкого района», УНН 790126544