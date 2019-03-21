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Соболенко выбыла из одиночного разряда на турнире в Майами
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выбыла из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами с призовым фондом 9 035 428 долларов.
Арина Соболенко (№ 9 WTA) стартовала сразу со 2-го круга, где в двух сетах проиграла Айле Томлянович (№ 40 WTA) из Австралии — 3:6, 4:6.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выбыла из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами с призовым фондом 9 035 428 долларов.
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