Председатель ГТК Юрий Сенько с рабочим визитом посетил Солигорский район, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси.

В районном исполнительном комитете руководитель белорусской таможни провел прием граждан по личным вопросам. Основными интересующими посетителей темами стали условия приема на службу в таможенные органы, возможность получения образования по специальности "таможенное дел" в ВУЗ-ах Беларуси, порядок перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. На все вопросы граждане получили исчерпывающие ответы.

Также Ю.Сенько принял участие в заседании Солигорского районного исполнительного комитета, на котором обсуждалась готовность сельскохозяйственных организаций района к весенне-посевной кампании в 2019 году.

В рамках поездки также проведена встреча с руководством ОАО "Беларуськалий".

Завершился рабочий визит посещением пункта таможенного оформления "Солигорск" Минской региональной таможни, где Ю.Сенько провел единый день информирования, посвященный 25-летию со дня принятия Конституции Республики Беларусь.