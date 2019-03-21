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Глава ГТК рассказал жителям Солигорского района о специальности "таможенное дело" в вузах и правилах провоза товаров через границу ЕАЭС

22.03.2019 19:02 — Разное | Интерфакс  
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Председатель ГТК Юрий Сенько с рабочим визитом посетил Солигорский район, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси.

В районном исполнительном комитете руководитель белорусской таможни провел прием граждан по личным вопросам. Основными интересующими посетителей темами стали условия приема на службу в таможенные органы, возможность получения образования по специальности "таможенное дел" в ВУЗ-ах Беларуси, порядок перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. На все вопросы граждане получили исчерпывающие ответы. 

Также Ю.Сенько принял участие в заседании Солигорского районного исполнительного комитета, на котором обсуждалась  готовность сельскохозяйственных организаций района к весенне-посевной кампании в 2019 году.

В рамках поездки также проведена встреча с руководством  ОАО "Беларуськалий".

Завершился рабочий визит посещением пункта таможенного оформления "Солигорск" Минской региональной таможни, где Ю.Сенько провел единый день информирования, посвященный 25-летию со дня принятия Конституции Республики Беларусь. 

 
 
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Председатель ГТК Юрий Сенько с рабочим визитом посетил Солигорский район, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси.
 
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