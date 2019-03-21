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Йоханнес Бё выиграл последний спринт сезона, Елетнов - 27-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл последний спринт в нынешнем розыгрыше Кубка мира.
На родном стадионе в Холменколлене Бё-младший допустил 1 (0+1) и на 31 секунду опередил итальянца Лукаса Хофера (0+0).
Третье место занял француз Кентен Фийон Майе (0+0).
Лучшим из белорусов стал Роман Елетнов (1+1), занявший 27-е место. Сергей Бочарников (1+1) — 46-м, Антон Смольский (1+1) — 54-м, Владимир Чепелин (2+2) — 57-м.
В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования.
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл последний спринт в нынешнем розыгрыше Кубка мира.
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