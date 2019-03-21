Мингорисполком отказал в установке памятной доски БНР





Фото: «Радио Свобода», svaboda.org





редакции TUT.BY. Такой ответ на запрос получил глава Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, документ есть в распоряженииTUT.BY.





«З улікам неадназначнасці меркаванняў па пытанні ўсталявання мемарыяльнай дошкі па вуліцы Валадарскага, 9 інфармуем, што на дадзены момант яе ўсталяванне лічым немэтазгодным», — говорится в ответе за подписью зампреда исполкома Артема Цурана, датированном 15 марта.





Таким образом, ответа от властей минчане добивались ровно год. Никаких уточняющих деталей отказа в письме больше не сообщается.





Напомним, памятную доску хотели установить на фасаде дома № 9 на улице Володарского, где была принята Третья уставная грамота БНР. Доску отлили еще 25 лет назад, но так и не установили, за это время она частично разрушилась. Накануне Дня Воли в 2018 году столичные власти неожиданно откликнулись, и активисты начали сбор денег и документов на установку новой к 25 марта. Сумму собрали рекордно быстро — за пару часов.





Устно оргкомитет получил добро исполкома, а вид готового изделия даже утвердил художественный совет. Проблема оставалась в одном: основной документ — разрешение на установку доски — никто не выдавал на руки.





На этом дело и заглохло. Месяцами активистам в письменных ответах отвечали: вопрос на рассмотрении. Пока осенью в мэрии не заявили, что им поступил «ряд обращений» от граждан и представителей общественности, которым не нравится эта идея. Сколько человек обращалось и чем они это объясняют — власти так и оставили без ответа.





Когда было заявлено о «негативных» отзывах, минчане создали петицию с коллективным обращением за установку доски. Под ней подписались почти 3,4 тысячи человек, и документ отправился в исполком. Ответ был кратким: «принято к сведению».



