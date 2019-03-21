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Поэт Славомир Адамович осуждён на 2 года домашней "химии"

22.03.2019 19:20 — Разное | Партизан  
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Поэт Славомир Адамович осуждён на 2 года домашней "химии" (ограничение свободы без направления в места заключения). Такое решение 22 марта вынес Пуховичский районный суд.

Адамовича признали виновным в хищении имущества. Обжаловать приговор он не будет, информирует "Радио "Свобода".

Славомир Адамович в ноябре-декабре прошлого года неоднократно проникал на чужую дачу в деревне Цегельня и вынес оттуда более 30 разных предметов (рыболовная сеть, рога лося, две подушки, резиновые сапоги и т. д.), стоимость которых оценена на 300 рублей. Почти все вещи были возвращены хозяину (две репродукции картин поэт сжёг в печи). Свою вину Адамович в суде признал, объяснил свои действия необходимостью "получить психологическую разрядку". Он извинился перед владельцем дачи, который не выставлял иск за материальный и моральный ущерб.


Адамовичу 57 лет. Он — известный поэт, общественный деятель. В 1990-е годы руководил организацией "Правый реванш". В 1996-1997 годах провёл 10 месяцев в заключении за написанное русскоязычное стихотворение "Убей президента!". В 2002 году уехал в Норвегию, где получил политическое убежище. Однако в 2009-м вернулся в Беларусь.

 
 
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Поэт Славомир Адамович осуждён на 2 года домашней "химии" (ограничение свободы без направления в места заключения). Такое решение 22 марта вынес Пуховичский районный...
 
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