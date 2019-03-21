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Поэт Славомир Адамович осуждён на 2 года домашней "химии"
Поэт Славомир Адамович осуждён на 2 года домашней "химии" (ограничение свободы без направления в места заключения). Такое решение 22 марта вынес Пуховичский районный суд.
Адамовича признали виновным в хищении имущества. Обжаловать приговор он не будет,
Славомир Адамович в ноябре-декабре прошлого года неоднократно проникал на чужую дачу в деревне Цегельня и вынес оттуда более
Адамовичу 57 лет. Он — известный поэт, общественный деятель. В 1990-е годы руководил организацией "Правый реванш". В 1996-1997 годах провёл 10 месяцев в заключении за написанное русскоязычное стихотворение "Убей президента!". В 2002 году уехал в Норвегию, где получил политическое убежище. Однако в 2009-м вернулся в Беларусь.
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Поэт Славомир Адамович осуждён на 2 года домашней "химии" (ограничение свободы без направления в места заключения). Такое решение 22 марта вынес Пуховичский районный...
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