информиру ет "Радио "Свобода". Адамовича признали виновным в хищении имущества. Обжаловать приговор он не будет,ет "Радио "Свобода".





Славомир Адамович в ноябре-декабре прошлого года неоднократно проникал на чужую дачу в деревне Цегельня и вынес оттуда более 30 разных предметов (рыболовная сеть, рога лося, две подушки, резиновые сапоги и т. д.), стоимость которых оценена на 300 рублей. Почти все вещи были возвращены хозяину (две репродукции картин поэт сжёг в печи). Свою вину Адамович в суде признал, объяснил свои действия необходимостью "получить психологическую разрядку". Он извинился перед владельцем дачи, который не выставлял иск за материальный и моральный ущерб. в ноябре-декабре прошлого года неоднократно проникал на чужую дачу в деревне Цегельня и вынес оттуда болееПочти все вещи были возвращены хозяину (две репродукции картин поэт сжёг в печи). Свою вину Адамович в суде признал, объяснил свои действия необходимостью "получить психологическую разрядку". Он извинился перед владельцем дачи, который не выставлял иск за материальный и моральный ущерб.









Адамовичу 57 лет. Он — известный поэт, общественный деятель. В 1990-е годы руководил организацией "Правый реванш". В 1996-1997 годах провёл 10 месяцев в заключении за написанное русскоязычное стихотворение "Убей президента!". В 2002 году уехал в Норвегию, где получил политическое убежище. Однако в 2009-м вернулся в Беларусь.