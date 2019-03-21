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«Сами предложат и сами все дадут!» Россия захотела поставлять газ Украине

22.03.2019 19:13 — Разное | Партизан  
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Российский «Газпром» готов начать переговоры с украинским «Нафтогазом» о новом контракте на прямые поставки газа Украине.


Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
 
Такое заявление глава российской компании Алексей Миллер сделал на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с украинскими политиками, сообщает ТАСС. По словам Миллера, говорить о цене на газ пока рано, но уже сейчас ясно, что соглашение может снизить цену для конечного потребителя на Украине на четверть.

Глава «Газпрома» добавил, что российская сторона готова рассмотреть продление контракта на транзит газа через территорию Украины на основании действующего контракта. Глава «Газпрома» также заявил, что если украинская сторона предложит российской участие в создании газотранспортного консорциума, последняя примет предложение, поскольку всегда поддерживала подобную идею. По его мнению, совместный проект позволит повысить уровень надежности и стабильности транзита газа в Европу через Украину.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце 2019 года. В конце текущего года «Газпром» планирует запустить «Северный поток-2» и «Турецкий поток», по которым газ можно будет пустить в обход Украины. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, это может привести к тому, что газотранспортная система Украины окажется полностью невостребованной.


Некоторые страны уже начали отказываться от услуг Украины в качестве транзитера, о чем ранее говорил глава «Нафтогаза». Так, Венгрия с 2020 года перейдет на поставки газа из России в обход Украины, если Москва и Киев не смогут прийти к соглашению о транзите топлива в Европу.

Контракт на поставку газа Украине не исполняется с конца 2015 года. Украина перестала закупать газ у России и перешла на реверс из Европы. В начале 2018 года Миллер заявил, что, по его оценке, подготовка к разрыву контракта займет от полутора до двух лет. Контракт истекает 31 декабря 2019 года.

 
 
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Российский «Газпром» готов начать переговоры с украинским «Нафтогазом» о новом контракте на прямые поставки газа Украине.
 
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