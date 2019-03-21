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В Гродно откроют коммуникационный туристический центр

22.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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В Гродно откроют коммуникационный туристический центр

Такое решение приняли на заседании белорусско-польской рабочей группы по развитию Августовского канала

Туристический потенциал гродненского региона стремительно растет. Расширилась и зона действия безвиза. Тот продукт, который предлагает Гродненщина, привлекает все больше туристов, а это налагает большую ответственность, ведь всех гостей нужно встречать на высоком уровне. Помимо развития инфраструктуры необходимо постоянно совершенствовать навыки персонала, незадействованного в сфере туризма.

– Мы хотим создать центр, в котором люди, задействованные в туризме, смогли бы повысить свои профессиональные навыки, перенять опыт у зарубежных коллег и поделиться своими званиями. Одно из важных подразделений будущего объекта – виртуальный центр, в котором мы будем отслеживать передвижение туристического потока, анализировать его. Например, сможем увидеть, какие объекты посещают чаще, какие реже. Это будет первый подобный центр не только в Гродненской области, но и в республике. Предположительно, разместиться он в здании управления спорта и туризма облисполкома, – рассказал начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик.

В Гродно откроют коммуникационный туристический центр

Планируется, что в коммуникационном центре будут весить онлайн-трансляции из важнейших туристических точек. Вся поступающая информация будет анализироваться, а затем использоваться при обучении работников сферы туризма.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by/
 
 
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Такое решение приняли на заседании белорусско-польской рабочей группы по развитию Августовского канала Туристический потенциал гродненского региона...
 
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