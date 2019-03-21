Накануне профессионального праздника для вороновских коммунальников в районном центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие





К присутствующим с поздравительным словом обратились заместитель председателя райисполкома Гражина Михайловна Крахмальчик и директор РУП ЖКХ Валерий Михайлович Желудевич. Они подчеркнули важность сферы жилищно-коммунального хозяйства в жизни людей — от ее работников зависят комфортное проживание населения, благоустроенность населенных пунктов. Пожелали коммунальщикам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов.























К празднику лучшие работники были поощрены. За многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение обязанностей Благодарностью Министерства жилищно-коммунального хозяйства награждена диспетчер клиентской службы и сервиса 115 Надежда Михайловна Стефанович; Почетной грамотой ГО ЖКХ Гродненской области — главный бухгалтер Вероника Рышардовна Равойть; Грамотой ГО ЖКХ Гродненской области — машинист котельной Владислав Леонович Рыхлевич; Благодарственное письмо ГО ЖКХ Гродненской области вручено слесарю аварийно-восстановительных работ Виталию Геннадьевичу Бутриму; Благодарность председателя Вороновского райисполкома объявлена электрогазосварщику участка водообеспечения и канализации Ивану Алексеевичу Гребневу, заготовителю продукции и сырья участка саночистки Леонарде Вацлавовне Пашкевич, слесарю аварийно-восстановительных работ участка водообеспечения и канализации Юрию Юзефовичу Янкевичу. На Доску Почета предприятия занесены имена слесаря аварийно-восстановительных работ участка ВиК Владислава Станиславовича Струховского, машиниста котельной участка котельного хозяйства и тепловых сетей Геннадия Францевича Лукашуна, водителя автомобиля транспортного участка Дмитрия Рышардовича Шишко, рабочего зеленого строительства участка благоустройства и сан очистки Михаила Станиславовича Китовича, вальщика леса участка заготовки древесины Геннадия Болеславовича Козловского, диспетчера клиентской службы и сервиса 115 Елены Иосифовны Позняк.

В этот день чествовали и ветеранов труда. В их адрес звучали искренние слова поздравлений и были вручены цветы.



















Концертная программа в исполнении вороновских юных дарований и давно полюбившихся артистов украсила мероприятие.





































