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Расширенное заседание Совета по развитию предпринимательства прошло в Вороновском райисполкоме

22.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Расширенное заседание Совета по развитию предпринимательства прошло в Вороновском райисполкоме

— Совет по развитию предпринимательства  создан для взаимодействия органов  местного самоуправления  с хозяйствующими субъектами малого  и среднего бизнеса, разработки предложений для эффективного развития предпринимательства и рационального использования ресурсов района, — подчеркнула заместитель председателя райисполкома Галина Шарко, открывая заседание.

На него были приглашены индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшие свою  деятельность в конце 2018-начале 2019 года. В мероприятии приняла участие председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич.


Расширенное заседание Совета по развитию предпринимательства прошло в Вороновском райисполкоме
Расширенное заседание Совета по развитию предпринимательства прошло в Вороновском райисполкоме

В повестку дня были включены вопросы изменения налогового законодательства, распространения норм государственного социального страхования, соблюдения санитарных требований, действующих кредитных продуктах Беларусбанка. Выступавшие по заявленным темам руководители и заместители  Вороновского райЦГЭ, управления по работе с плательщиками по Вороновскому району ИМНС, районного сектора Фонда социальной защиты населения, ЦБУ № 403 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.п. Вороново кратко и содержательно проинформировали  представителей частного бизнеса нашего района, ответили на поступившие из зала вопросы.


Расширенное заседание Совета по развитию предпринимательства прошло в Вороновском райисполкоме
Расширенное заседание Совета по развитию предпринимательства прошло в Вороновском райисполкоме
Расширенное заседание Совета по развитию предпринимательства прошло в Вороновском райисполкоме

Руководство райисполкома нацелило участников заседания на более активную обратную связь. Подобные встречи и впредь должны проходить в формате диалога, так как эта форма работы наиболее эффективная.  К следующему заседанию представителям малого и среднего бизнеса предложено сформулировать наиболее важные вопросы, по которым им необходима консультация или помощь. С учетом пожеланий будет спланирована повестка дня очередной встречи, которая состоится в следующем квартале.

Подробнее — в печатном номере «Воранаўскай газеты».


Расширенное заседание Совета по развитию предпринимательства прошло в Вороновском райисполкоме

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.    

 
 
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