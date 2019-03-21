Илья Ивашко проиграл первой ракетке Великобритании во 2-м круге турнира в Майами

Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко не вышел в 3-й круг престижного турнира категории «Мастерс 1000» в Майами с призовым фондом 9 314 875 долларов.



Илья Ивашко. Фото: tennis.by

В поединке 1/32 финала Илья Ивашко (№ 110 ATP) в двух сетах проиграл первой ракетке Великобритании Кайлу Эдмунду (№ 22 ATP) — 3:6, 2:6. Матч продолжался всего 70 минут.

В стартовом поединке турнира Илья Ивашко взял верх над итальянцем Томасом Фаббиано (№ 90 ATP). Этот матч начался еще 20 марта, но из-за непогоды был прерван после того, как белорус выиграл первый сет — 6:4, а во втором уступал 0:3. 21 марта игра продолжилась. Вторая партия осталась в итоге за Фаббиано — 6:1, а в третьем сете сильнее оказался Ивашко — 6:3, который оформил пропуск в 1/32 финала.

Белорус Егор Герасимов (№ 135 ATP) выступление на турнире в Майами завершил уже в стартовом поединке квалификации, уступив первой ракетке Уругвая Пабло Куэвасу (№ 85 ATP) — 6:2, 4:6, 2:6.