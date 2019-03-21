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Илья Ивашко проиграл первой ракетке Великобритании во 2-м круге турнира в Майами
Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко не вышел в 3-й круг престижного турнира категории «Мастерс 1000» в Майами с призовым фондом 9 314 875 долларов.
В поединке 1/32 финала Илья Ивашко (№ 110 ATP) в двух сетах проиграл первой ракетке Великобритании Кайлу Эдмунду (№ 22 ATP) — 3:6, 2:6. Матч продолжался всего 70 минут.
В стартовом поединке турнира Илья Ивашко взял верх над итальянцем Томасом Фаббиано (№ 90 ATP). Этот матч начался еще 20 марта, но из-за непогоды был прерван после того, как белорус выиграл первый сет — 6:4, а во втором уступал 0:3. 21 марта игра продолжилась. Вторая партия осталась в итоге за Фаббиано — 6:1, а в третьем сете сильнее оказался Ивашко — 6:3, который оформил пропуск в 1/32 финала.
Белорус Егор Герасимов (№ 135 ATP) выступление на турнире в Майами завершил уже в стартовом поединке квалификации,
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко не вышел в 3-й круг престижного турнира категории «Мастерс 1000» в Майами с призовым фондом 9 314 875 долларов.
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