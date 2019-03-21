|
Еще 11 регионов «по типу Орши» приведут в порядок. Барановичи и Пинск приготовились
22.03.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Развивать экономику регионов и до минимума сократить разрыв в уровне жизни населения — такое поручение дал президент во время посещения Брестской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Фото: Александр Черный, Intex-press
«Что касается экономики регионов, работа здесь будет вестись поэтапно. Акцент будет сделан на этих 11 городах Беларуси, где в ближайшие два года должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В этом перечне и город Барановичи, и Барановичский регион — крупнейший в Брестской области», — сказал глава государства.
«По типу Орши определяйте группы и начинайте действовать. Подвергайте ревизии все, берите жалобы людей. Два года — 11 регионов таких, как Барановичи и Орша, должны быть приведены в порядок. Там должны быть все люди заняты, дисциплина железная и нормальная зарплата. Если кто-то работать не хочет, покажите ему как и заставьте», — сказал президент.
«Поэтому для того, чтобы здесь дети ваши и внуки жили, надо создать условия. Условия не хуже, чем в лучших местах нашей Беларуси. И перед нами стоит задача прежде всего развить экономику регионов, чтобы были рабочие места и была зарплата для людей», — отметил Александр Лукашенко.
Напомним, ранее глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила, что «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развивать экономику регионов и до минимума сократить разрыв в уровне жизни населения — такое поручение дал президент во время посещения Брестской области. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)