Еще 11 регионов «по типу Орши» приведут в порядок. Барановичи и Пинск приготовились

Развивать экономику регионов и до минимума сократить разрыв в уровне жизни населения — такое поручение дал президент во время посещения Брестской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



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Фото: Александр Черный, Intex-press

«Что касается экономики регионов, работа здесь будет вестись поэтапно. Акцент будет сделан на этих 11 городах Беларуси, где в ближайшие два года должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В этом перечне и город Барановичи, и Барановичский регион — крупнейший в Брестской области», — сказал глава государства.

«По типу Орши определяйте группы и начинайте действовать. Подвергайте ревизии все, берите жалобы людей. Два года — 11 регионов таких, как Барановичи и Орша, должны быть приведены в порядок. Там должны быть все люди заняты, дисциплина железная и нормальная зарплата. Если кто-то работать не хочет, покажите ему как и заставьте», — сказал президент.

«Поэтому для того, чтобы здесь дети ваши и внуки жили, надо создать условия. Условия не хуже, чем в лучших местах нашей Беларуси. И перед нами стоит задача прежде всего развить экономику регионов, чтобы были рабочие места и была зарплата для людей», — отметил Александр Лукашенко.

Напомним, ранее глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила, что « пришло время заняться средними городами с населением 50−80 тысяч». «Надо посмотреть, как они развиваются, живут и работают, потому что перераспределение трудовых ресурсов очень важно в нашей стране. Надо выполнить поставленные президентом задачи, чтобы развивались все регионы». В соответствующем поручении правительству речь шла об Орше, Барановичах, Бобруйске , Пинске, Полоцке и Новополоцке, Мозыре, Лиде, Борисове, Солигорске и Молодечно.