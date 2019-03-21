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В воскресенье 24 марта на площади Ленина состоится акция «Проведи время с пользой»
22.03.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Мероприятие пройдет в рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!». Посетив наше мероприятие с насыщенной программой, вы сможете: в игровой форме повторить правила безопасности, познакомиться с техникой и оборудованием, имеющимся на вооружении у брестских огнеборцев и даже почувствовать себя настоящим спасателем.
Также вы сможете пройти тест на знание правил безопасности всей семьей. Помимо конкурсов и различных викторин вас также ждет не менее увлекательная концертная программа.
Активные участники нашего мероприятия получат призы и подарки, а также хорошее настроение и массу впечатлений!
Приглашаем принять участие.
Ждем вас 24 марта в 11:00 на площади Ленина.
Брестский городской отдел по ЧС
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Мероприятие пройдет в рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!». Посетив наше мероприятие с насыщенной программой, вы сможете: в игровой...
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