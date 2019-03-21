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В воскресенье 24 марта на площади Ленина состоится акция «Проведи время с пользой»

22.03.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Мероприятие пройдет в рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!». Посетив наше мероприятие с насыщенной программой, вы сможете: в игровой форме повторить правила безопасности, познакомиться с техникой и оборудованием, имеющимся на вооружении у брестских огнеборцев и даже почувствовать себя настоящим спасателем.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64571.php

В воскресенье 24 марта на площади Ленина состоится акция «Проведи время с пользой»

как это уже было, смотрите в репортаже

Также вы сможете пройти тест на знание правил безопасности всей семьей. Помимо конкурсов и различных викторин вас также ждет не менее увлекательная концертная программа.

Активные участники нашего мероприятия получат призы и подарки, а также хорошее настроение и массу впечатлений!

Приглашаем принять участие.

Ждем вас 24 марта в 11:00 на площади Ленина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64571.php

В воскресенье 24 марта на площади Ленина состоится акция «Проведи время с пользой»

Брестский городской отдел по ЧС

 
Теги: знакомства
 
 
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  Мероприятие пройдет в рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!». Посетив наше мероприятие с насыщенной программой, вы сможете: в игровой...
 
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