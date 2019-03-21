Ровно год власти думали над тем, стоит ли ставить в Минске мемориальную доску в честь провозглашения Беларуской народной республики. И, наконец, надумали: минчанам пришел ответ. Власти отказали, пояснив, что это бессмысленно и нецелесообразно. Об этом сообщает TUT.by.







С чего началось



Напомним, ранее мы писали: мемориал хотели установить на улице Володарского, на фасаде девятого дома. И неспроста: там приняли Третью уставную грамоту БНР. В марте 2018 года власти откликнулись на предложение – и активисты собрали деньги рекордно быстро: за пару часов. Устное разрешение они получили, но документ им на руки так и не выдали.



Это стало началом конца. Чиновники игнорировали организаторов, каждый раз отвечая, что вопрос на рассмотрении. А потом и вовсе заявили, что беларусы относятся к этой идее негативно. Только подкрепить словами фактами, видимо, не посчитали нужным. Активисты создали петицию «Мы ЗА шыльду ў гонар стагоддзя БНР», которую подписали больше 3,3 тысячи человек. Но как весомый аргумент власти ее не восприняли.



Что ответили



Ответ, который подписал зампред исполкома Артем Цуран, оказался короток: «З улікам неадназначнасці меркаванняў па пытанні ўсталявання мемарыяльнай дошкі па вуліцы Валадарскага, 9 інфармуем, што на дадзены момант яе ўсталяванне лічым немэтазгодным». Никаких уточнений, кроме данного текста, в письме нет.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мингорисполком отказался ставить доску к столетию БНР: «В этом нет смысла» Ровно год власти думали над тем, стоит ли ставить в Минске мемориальную доску в честь провозглашения Беларуской народной республики. И, наконец, надумали: минчанам...