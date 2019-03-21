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Мингорисполком отказался ставить доску к столетию БНР: «В этом нет смысла»
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Ровно год власти думали над тем, стоит ли ставить в Минске мемориальную доску в честь провозглашения Беларуской народной республики. И, наконец, надумали: минчанам пришел ответ. Власти отказали, пояснив, что это бессмысленно и нецелесообразно. Об этом
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Ровно год власти думали над тем, стоит ли ставить в Минске мемориальную доску в честь провозглашения Беларуской народной республики. И, наконец, надумали: минчанам...
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