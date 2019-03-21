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Средний уровень возмещения затрат за услуги ЖКХ в 2019 году превысит 80 %

22.03.2019 20:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. И это с учетом состоявшегося в январе повышения тарифов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средний уровень возмещения затрат за услуги ЖКХ в 2019 году превысит 80 %

Вопрос дотаций полностью снят по электроэнергии и газоснабжению.

Средний уровень возмещения затрат за услуги ЖКХ в 2019 году превысит 80 %

Эти услуги уже оплачиваются полностью. А вот затраты на отопление потребители все еще возмещают только на 20 %. 

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. И это с учетом состоявшегося в январе повышения тарифов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос дотаций полностью снят по...
 
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