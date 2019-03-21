Средний уровень возмещения затрат за услуги ЖКХ в 2019 году превысит 80 %

Новости Беларуси. И это с учетом состоявшегося в январе повышения тарифов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Вопрос дотаций полностью снят по электроэнергии и газоснабжению.





Эти услуги уже оплачиваются полностью. А вот затраты на отопление потребители все еще возмещают только на 20 %.