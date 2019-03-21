Новости экономики за 22.03.2019

Новости Беларуси. В 2019 году будем возмещать в среднем 80 процентов затрат на жилищно-коммунальные услуги, а битое стекло также можно поставлять на экспорт. Об этом и не только в деловых новостях в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Средний уровень возмещения затрат за услуги ЖКХ в 2019 году превысит 80 %

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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БЕЛОРУССКОЙ КРИПТОБИРЖИ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ В УСПЕХ КРУПНЕЙШЕГО РЕЗИДЕНТА ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

На белорусской криптобирже появилась возможность купить токены крупнейшего отечественного разработчика программного обеспечения, акции которого котируются на фондовой бирже Нью-Йорка.





Таким образом, теперь любой пользователь, зарегистрированный на площадке, может без труда инвестировать в успех резидента Парка высоких технологий с выручкой более миллиарда долларов.