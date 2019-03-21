Порядок оплаты жилья и размеры суточных в командировках изменились в Беларуси

В частности, размер суточных при командировках по Беларуси теперь составит 9 руб. в сутки (ранее он составлял 3,5 руб. при однодневных командировках и 7 руб. при командировках более суток). Расходы на аренду жилья в Минске и областных центрах определены в размере 50 руб. в сутки, в районных центрах – 25 руб., в других населенных пунктах – 20 руб. (при этом не нужно предоставлять подтверждающие документы). Если расходы по найму жилья превысят указанные размеры, наниматель возмещает их на основании подтверждающих документов, но сумма возмещения не может быть выше стоимости одноместного номера в гостинице.





Для командированных предусмотрено возмещение расходов на проезд любым видом транспорта, за исключением такси, по фактической стоимости билетов.





В отношении командировок за границу также внесены некоторые изменения: увеличен размер суточных в определенные страны, а расходы по найму жилья теперь будут возмещаться в размерах, определенных постановлением № 176, без подтверждающих документов. Расходы на проезд возмещаются по любым тарифам, кроме тарифов бизнес-класса. При этом если расходы на командировку (питание и проезд в пределах места командирования) берет на себя принимающая сторона, то выплата суточных производиться не будет, кроме времени нахождения в пути – это время оплачивается суточными в размере 100 %. Наниматель может возмещать работнику в пределах места командировки за границей расходы на такси или аренду автомобиля на основании подтверждающих документов.





Важное новшество, закрепленное в постановлении № 176, состоит в том, что если работник находится в месте командировки до ее начала и (или) после окончания в личных целях в выходные или праздники, то расходы по проезду возмещаются на общих основаниях, а вот расходы на жилье и суточные за эти дни работнику не оплачиваются. При командировках по Беларуси и за границу при отсутствии проездных документов (билетов) к месту командировки и (или) обратно расходы по проезду возмещаются в размере 0,1 базовой величины в каждую сторону. При этом если билеты или проездные документы предоставляются за счет принимающей стороны, то такие расходы не возмещаются. То же касается и случаев, когда командированному работнику предоставлены средства передвижения или он имеет право на бесплатный проезд.





Отдельно прописаны правила возмещения расходов для водителей, задействованных в международных автомобильных перевозках. В частности, за время нахождения в командировке с учетом времени, проведенного в пути, водителю-международнику возместят расходы на аренду жилья и суточные за каждые сутки в виде общей выплаты без представления подтверждающих документов. За время нахождения на территории Беларуси оплата должна составлять не более пятикратного размера и не менее однократного размера утвержденных суточных по Беларуси, а за время нахождения за границей – до 150 евро включительно, но не менее 25 евро. При этом конкретный размер и порядок расчета общей выплаты определяет наниматель.









В Минтруда обращают внимание, что постановление № 176 исключает необходимость ведения журнала учета работников, выбывающих в командировки. Также, согласно документу, наниматель имеет право самостоятельно определять, необходимы ли установление задания на командировку и письменный отчет по выполнению задания, а также срок его предоставления и порядок оформления, если иное не предусмотрено законодательством.





Постановление вступает в силу после официального опубликования.



