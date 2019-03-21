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Наторговали на 19 млн рублей. В Гродненской области раскрыли две «овощные банды»
В Гродненской области пресечена преступная деятельность двух групп, которые на протяжении нескольких лет незаконно торговали плодоовощной продукцией.
Их доход за это время составил свыше 19 млн рублей,
Установлено, что жители Гродно и Гродненской области вели незаконную предпринимательскую деятельность с использованием реквизитов 9 подконтрольных им фирм и индивидуальных предпринимателей. Группы в составе 15 человек организовали куплю-продажу овощей и фруктов. Круг обязанностей каждого был строго определен: одни занимались закупкой продукции у предприятий области и за рубежом, другие оформляли соответствующую документацию для легализации продукции, а третьи вели бухгалтерию подконтрольных фирм и оформляли возврат налога на добавленную стоимость из республиканского бюджета. Группы осуществляли свою незаконную деятельность в течение трех лет, доход преступников составил около 19 млн рублей.
Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области возбудило два уголовных дела по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса за занятие незаконной предпринимательской деятельностью, совершенное организованными группами. Двое из 15 подозреваемых, проходящих по уголовным делам, задержаны. Проведено более 30 обысков, арестованы 8 дорогостоящих автомобилей и 8 объектов недвижимости.
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В Гродненской области пресечена преступная деятельность двух групп, которые на протяжении нескольких лет незаконно торговали плодоовощной продукцией.
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