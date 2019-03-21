Наторговали на 19 млн рублей. В Гродненской области раскрыли две «овощные банды»

сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре Комитета госконтроля Беларуси. Их доход за это время составил свыше 19 млн рублей,корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре Комитета госконтроля Беларуси.





Установлено, что жители Гродно и Гродненской области вели незаконную предпринимательскую деятельность с использованием реквизитов 9 подконтрольных им фирм и индивидуальных предпринимателей. Группы в составе 15 человек организовали куплю-продажу овощей и фруктов. Круг обязанностей каждого был строго определен: одни занимались закупкой продукции у предприятий области и за рубежом, другие оформляли соответствующую документацию для легализации продукции, а третьи вели бухгалтерию подконтрольных фирм и оформляли возврат налога на добавленную стоимость из республиканского бюджета. Группы осуществляли свою незаконную деятельность в течение трех лет, доход преступников составил около 19 млн рублей.









Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области возбудило два уголовных дела по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса за занятие незаконной предпринимательской деятельностью, совершенное организованными группами. Двое из 15 подозреваемых, проходящих по уголовным делам, задержаны. Проведено более 30 обысков, арестованы 8 дорогостоящих автомобилей и 8 объектов недвижимости.



