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Без масок и не провоцировать. Милиция напомнила о правилах поведения перед Днем Воли

22.03.2019 20:26 — Разное | Партизан  
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Столичная милиция напоминает о необходимости соблюдения закона на массовых мероприятиях. Предупреждение было опубликовано на сайте ГУВД Мингорисполкома накануне Дня Воли.

Без масок и не провоцировать. Милиция напомнила о правилах поведения перед Днем Воли
фото: Naviny.by
Правоохранители отмечают: участники мероприятий обязаны соблюдать общественный порядок, а также выполнять «все законные требования организаторов мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране порядка».

Далее следует перечисление запретов для участников и организаторов мероприятий.

Никаких «опасных» плакатов и палаток

В частности, нельзя мешать движению транспорта и пешеходов, создавать помехи для бесперебойного функционирования организаций.

Кроме того, нельзя устанавливать палатки и иные временные сооружения, пользоваться флагами и другой незарегистрированной в установленном порядке атрибутикой («содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан»).

С использованием плакатов (или других предметов) нельзя пропагандировать войну или экстремистскую деятельность.

Без оружия и спиртного

В стоп-листе, как всегда, любое оружие и боеприпасы, взрывчатые и ядовитые вещества, пиротехника и огнеопасные вещества (кроме спичек и карманных зажигалок), любые другие предметы, которые «могут быть использованы в качестве оружия», и даже муляжи.

Нельзя проносить алкогольные напитки и пиво. Запрещена их продажа на мероприятии и в радиусе 500 метров на прилегающей территории. Нельзя появляться там в пьяном виде или в состоянии наркотического опьянения и так далее.

Не воздействовать на милиционеров и не прятать свои лица

«Нельзя воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей, а также на представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка», — говорят представители ГУВД.

Запрещено также «действовать методами», которые создают угрозу окружающим и общественной безопасности. И подстрекать других к этому «любыми методами».

Также запрещено скрывать свои лица, в том числе масками и другими предметами, чтобы затруднить свое установление личности.

«Дополнительно напоминаем о необходимости проявления разумной бдительности: о подозрительных лицах, а также об обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра, следует незамедлительно информировать органы внутренних дел», — отметили в столичной милиции.


 
 
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Столичная милиция напоминает о необходимости соблюдения закона на массовых мероприятиях. Предупреждение было опубликовано на сайте ГУВД Мингорисполкома...
 
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