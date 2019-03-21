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Ученым в Калифорнии удалось вылечить крыс от алкоголизма

22.03.2019 20:20 — Разное | Партизан  
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Американским ученым из Института Скриппс в Калифорнии удалось вылечить крыс от алкоголизма, прицельно расстреляв клетки их мозга, ответственные за пагубную зависимость, лазерным лучом.


SCIENCE PHOTO LIBRARY

Лечение оказалось настолько эффективным, что ученые сравнили облучение с "выключением" зависимости, пишет bbc.com

"Особенно впечатляет то, что нам удалось взять под контроль саму мотивацию употребления алкоголя у существ с серьезной зависимостью - просто щелкнув выключателем", - цитирует Digital Trends одного из авторов исследования Оливье Джорджа.

"Вживив в мозг оптоволокно и включив лазер, блокирующий конкретные нейроны [отвечающие за формирование и поддержание зависимости], нам удалось резко снизить не только употребление алкоголя, но и физические проявления синдрома отмены", - объясняет он.

Результаты эксперимента опубликованы на этой неделе в журнале Nature Communications.

Передовые технологии

Алкоголизм у людей и животных развивается очень похоже, и сразу несколько исследований указывали на то, что принципиальную роль в формировании и поддержании зависимости играет сравнительно небольшой кластер нервных клеток (CeA, или центральное ядро миндалевидного тела ).

При хроническом употреблении алкоголя нормальная связь между этими нейронами нарушается - и у пациента развивается синдром отмены.

Предыдущие опыты показывали, что активация CeA у крыс-алкоголиков приводит к тому, что они резко начинают больше пить - и ученые решили испытать обратный эффект, блокировав работу этих нервных клеток при помощи лазера.

Теория оказалась верна: крысы не только начинали существенно меньше пить, но и не проявляли признаков болезненной абстиненции.

Впрочем, предупреждают ученые, пока рано заявлять о том, что подобная лазерная терапия вскоре будет доступна для лечения алкоголизма людей - на это потребуются годы, если не десятилетия.

"В нашей работе использованы передовые технологии, которые пока еще не одобрены для использования на людях, - объясняет Джордж. - Так что до того времени, как в мозг алкоголикам для контроля над пагубной зависимостью можно будет вживлять оптоволокно, может пройти еще лет 15-30".


 
 
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Американским ученым из Института Скриппс в Калифорнии удалось вылечить крыс от алкоголизма, прицельно расстреляв клетки их мозга, ответственные за пагубную...
 
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