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Еще 11 регионов «по типу Орши» приведут в порядок. Готовьтесь!

22.03.2019 20:07 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко поручил в течение двух лет привести в порядок регионы, где должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В этом перечне 11 городов Беларуси, в том числе Орша и Барановичи с территориями вокруг них.

«По типу Орши определяете группы и начинайте действовать. Подвергайте ревизии все, берите жалобы людей. Два года — 11 регионов таких, как Барановичи и Орша, должны быть приведены в порядок. Там должны быть все люди заняты, дисциплина железная и нормальная зарплата. Если кто-то работать не хочет, покажите ему как и заставьте», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко отметил, что его приезд в данный город — это продолжение работы по развитию регионов, которая началась в Оршанском районе.


 
 
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Александр Лукашенко поручил в течение двух лет привести в порядок регионы, где должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В этом перечне...
 
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