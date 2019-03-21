|
Еще 11 регионов «по типу Орши» приведут в порядок. Готовьтесь!
Александр Лукашенко поручил в течение двух лет привести в порядок регионы, где должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В этом перечне 11 городов Беларуси, в том числе Орша и Барановичи с территориями вокруг них.
«По типу Орши определяете группы и начинайте действовать. Подвергайте ревизии все, берите жалобы людей. Два года — 11 регионов таких, как Барановичи и Орша, должны быть приведены в порядок. Там должны быть все люди заняты, дисциплина железная и нормальная зарплата. Если кто-то работать не хочет, покажите ему как и заставьте», — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко отметил, что его приезд в данный город — это продолжение работы по развитию регионов, которая началась в Оршанском районе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поручил в течение двух лет привести в порядок регионы, где должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В этом перечне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)