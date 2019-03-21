|
Житель агрогородка Лошница "заминировал" местную школу. "Минёр" задержан
Сегодня мужчина позвонил в милицию и сообщил о минировании агрогородка Лошница Борисовского района. Через некоторое время он позвонил снова и сказал, что заминировал еще и школу агрогородка,
На место выехала милиция, школу оцепили и эвакуировали из здания 120 человек. Взрывных устройств на территории учебного заведения не обнаружили.
«Минером» оказался нигде не работающий 38-лтений местный житель. Как пояснил сам мужчина, в момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому никакого вразумительного объяснения причин своего поступка дать не может.
Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям звонившего. В милиции отмечают, что за заведомо ложное сообщение об опасности можно получить наказание до пяти лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня мужчина позвонил в милицию и сообщил о минировании агрогородка Лошница Борисовского района. Через некоторое время он позвонил снова и сказал, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)