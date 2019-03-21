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Житель агрогородка Лошница "заминировал" местную школу. "Минёр" задержан

22.03.2019 19:59 — Разное | Партизан  
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Сегодня мужчина позвонил в милицию и сообщил о минировании агрогородка Лошница Борисовского района. Через некоторое время он позвонил снова и сказал, что заминировал еще и школу агрогородка, сообщили в УВД Миноблисполкома.

На место выехала милиция, школу оцепили и эвакуировали из здания 120 человек. Взрывных устройств на территории учебного заведения не обнаружили.

«Минером» оказался нигде не работающий 38-лтений местный житель. Как пояснил сам мужчина, в момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому никакого вразумительного объяснения причин своего поступка дать не может.

Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям звонившего. В милиции отмечают, что за заведомо ложное сообщение об опасности можно получить наказание до пяти лет лишения свободы.


 
 
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Сегодня мужчина позвонил в милицию и сообщил о минировании агрогородка Лошница Борисовского района. Через некоторое время он позвонил снова и сказал, что...
 
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