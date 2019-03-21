На место выехала милиция, школу оцепили и эвакуировали из здания 120 человек. Взрывных устройств на территории учебного заведения не обнаружили.





«Минером» оказался нигде не работающий 38-лтений местный житель. Как пояснил сам мужчина, в момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому никакого вразумительного объяснения причин своего поступка дать не может.





Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям звонившего. В милиции отмечают, что за заведомо ложное сообщение об опасности можно получить наказание до пяти лет лишения свободы.



