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Соболенко проиграла на старте турнира в Майами
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко потерпела поражение в первом матче престижного турнира WTA в Майами. Белоруска начинала выступление со второго тура соревнований.
Обидчицей Соболенко стала Айла Томлянович из Австралии. Матч между соперницами завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу австралийки.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко потерпела поражение в первом матче престижного турнира WTA в Майами. Белоруска начинала выступление со второго тура...
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