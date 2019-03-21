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Соболенко проиграла на старте турнира в Майами

22.03.2019 20:15 — Разное | Интерфакс  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко потерпела поражение в первом матче престижного турнира WTA в Майами. Белоруска начинала выступление со второго тура соревнований.

Обидчицей Соболенко стала Айла Томлянович из Австралии. Матч между соперницами завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу австралийки.

Соболенко проиграла на старте турнира в Майами
Отметим, что Соболенко занимает 9-е место в рейтинге WTA, Томлянович – 40-е.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко потерпела поражение в первом матче престижного турнира WTA в Майами. Белоруска начинала выступление со второго тура...
 
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