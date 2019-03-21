В Минздраве удаленно помогут ухаживать за тяжелобольными

На сайте министерства здравоохранения Беларуси появился новый раздел "Уход за тяжелобольными". Новый раздел на сайте "Уход за тяжелобольными" в рубрике "для белорусских граждан" станет большим подспорьем для семей, ухаживающих за тяжелобольными родственниками, уверены в Минздраве.

"Тяжелая болезнь близкого человека меняет жизнь всей семьи. Но если все правильно организовать и поменять отношение к возникшей проблеме, домашний уход за тяжелобольными возможен без эмоционального выгорания и физического истощения", - отметили в ведомстве.

Правильный уход предполагает создание благоприятной бытовой и психологической обстановки на всех этапах лечения. Он строится на принципах оберегающего и щадящего психику больного, режима. Большое значение имеют создание уюта, поддержание у больного оптимистичного настроения, уверенности в благополучном исходе болезни.

В министерстве отмечают, что успешное выполнение многочисленных мероприятий по уходу требует не только соответствующих навыков, но и сострадательного отношения к больному, душевной щедрости. Болезнь, физические страдания порождают повышенную раздражительность, чувство тревоги, ощущение неудовлетворенности, иногда даже безысходности, недовольство медперсоналом или близкими людьми.

"Противопоставить этому тягостному мироощущению следует чуткость, такт, умение ободрить, поддержать больного", - отметили в Минздраве.