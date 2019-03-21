США и Великобритания призывают РФ освободить украинца П.Гриба и других политзаключенных

США и Великобритания обеспокоены решением российского суда, который приговорил украинского политзаключенного Павла Гриба 6 годам заключения, и призывают Москву немедленно освободить украинца.

"Мы глубоко обеспокоены относительно сегодняшнего приговора суда РФ, которым Павел Гриб несправедливо приговорен к 6 годам заключения. Мы также обеспокоены относительно тяжелого состояния его здоровья", - сказано в сообщении американского посольства в микроблоге Твиттер в пятницу.

США призывают Россию "немедленно освободить всех политических заключенных, уважать суверенитет Украины и права ее граждан, а также прекратить безосновательные политические преследования украинцев".

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант также призвал Россию немедленно освободить П.Гриба

"Продолжающееся использование Россией политически мотивированных задержаний ужасает. Павел Гриб был сегодня приговорен к 6 годам. Он страдает от серьезных заболеваний и не получал адекватной медицинской помощи в российском изоляторе. Я вторю Павлу Климкину (главе МИД Украины Павлу Климкину - ИФ) и призываю немедленно его освободить", - написал Дж.Хант в микроблоге Твиттер.

Ранее в этот день Северо-Кавказский окружной военный суд (РФ) вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Украинец в последнем слове сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

19-летний П.Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Беларуси. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

В РФ П.Гриба обвинили в подстрекательству к теракту. П.Гриб все обвинения отрицает.

Ввиду ухудшения состояния здоровья П.Гриб нуждается в срочной медицинской помощи, в том числе в операции.