Лукашенко предложил выращивать в Беларуси виноград по опыту Таджикистана

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал выращивать южные культуры, в частности виноград, у себя в стране. Причем в промышленных масштабах. К своему эксперименту он попросил подключиться и лидера Таджикистана.

«Я у него в этом году и в прошлом спрашивал: «А лоза твоя не вымерзает? Да нет». А я говорю: «Ты мог бы приехать или прислать специалистов и посадить у нас сад имени Эмомали Рахмона. И 10 гектаров в Гомеле, 10 гектаров в Бресте высадили. Привезли самолетом эту лозу. Чтобы импортозамещением заниматься. Чтобы мы не покупали этот виноград черт знает где, мы у себя его можем произвести», – сказал глава государства на встрече с активом района и города Барановичи в Брестской области.

«Это мои эксперименты. Я не говорю про какие-то арбузы, про традиционные наши культуры – возделывание картофеля, причем самых современных сортов», – добавил он.

По словам белорусского лидера, в сельхозотрасли нужно производить то, что может удивить людей. «А картофель и прочие культуры могут удивить, если они произведены по зеленой технологии. Тут мы можем взять традиционно хорошие деньги. А расширять производство в объемах надо за счет нетрадиционных для нас культур», – цитирует президента его пресс-служба.

Кроме того, Александр Лукашенко поручил «повыкорчевывать» старые сады. «Самые хорошие плодородные земли заняли, а в результате – черт ногу сломает. Нет уже там никаких садов и нет там никакого яблока – того, которое было в советские времена», – обратил внимание он.

По словам Лукашенко, отечественные селекционеры наработали прекрасные технологии в сфере садоводства, в частности выращивания яблок. «Поэтому надо обновлять сады или же на этом месте создавать производство каких-то новых фруктов. Или просто в севооборот запускать эти земли по 50-100 га», – сказал он.

По мнению Александра Лукашенко, на экспорте экопродукции Беларусь сможет заработать миллионы долларов. Например, от производства молока и льна страна получает намного больше, чем от переработки белорусской нефти.