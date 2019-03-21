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Эксклюзивный спецзаказ. Новая передвижная телевизионная станция появилась в арсенале СТВ

22.03.2019 20:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Техническое пополнение с суперсовременной начинкой. Новая передвижная телевизионная станция появилась в арсенале СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксклюзивный спецзаказ. Новая передвижная телевизионная станция появилась в арсенале СТВ

По эксклюзивному спецзаказу и за рекордные сроки ее создали в Литве. Восемь камер формата HD. В том числе беспроводная и две суперскоростные. Современный режиссерский пульт. А также – безупречная шумоизоляция.

Эксклюзивный спецзаказ. Новая передвижная телевизионная станция появилась в арсенале СТВ

Внутри комплекса предусмотрена и отдельная локация для звукорежиссера. Из новинок – рабочее место для режиссеров, ассистентов, которые выбирают лучшие моменты спортивного матча или песенного конкурса.   

Кто и как создавал этот проект? Смотрите здесь

Эксклюзивный спецзаказ. Новая передвижная телевизионная станция появилась в арсенале СТВ

В комплекте к телеплатформе и сопровождающая ПТС машина. Она создана специально для того, чтобы без проблем перевозить камеры и все необходимое оборудование для трансляций. А также с комфортом доставлять на место съемок инженеров и режиссерскую бригаду.

Эксклюзивный спецзаказ. Новая передвижная телевизионная станция появилась в арсенале СТВ

Технические возможности новой ПТС покажем уже совсем скоро – техника пригодится нашей телевизионной команде во время II Европейских игр.   

Эксклюзивный спецзаказ. Новая передвижная телевизионная станция появилась в арсенале СТВ
 
 
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Новости Беларуси. Техническое пополнение с суперсовременной начинкой. Новая передвижная телевизионная станция появилась в арсенале СТВ, сообщили в программе...
 
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