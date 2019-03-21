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«Тишина зловещая в момент вскрытия». Как в Турове нашли древние свинцовые иконки и уникальные саркофаги
Отсюда до украинской границы – рукой подать. До Минска – долгие часы пути. И все же этот небольшой городок в Житковичском районе сегодня на устах у многих, а дело, связанное с ним, представляет самый настоящий государственный интерес!
Пётр Лысенко, главный научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор:
До недавнего времени эта часть Беларуси считалась для историков большим вопросительным знаком. Если исследованием так называемых северных земель занимались плотно, то юг страны определенно вызывал много кривотолков. В 60-ые годы прошлого века от белых пятен решили избавиться. Экспедиции то и дело направлялись на Полесье за новыми сенсационными данными. В составе одной из них был молодой аспирант Пётр Лысенко.
Пётр Лысенко:
Но почему именно Туров? Тысячу веков назад именно здесь был центр общественной, культурной, политической и религиозной жизни. В крошечном, по сегодняшним меркам, городе насчитывалось около 80 церквей! Большинство из них – прямо на частных подворьях.
Виктория Диденко, экскурсовод Туровского краеведческого музея:
Княжество считалось одним из самых сильных и влиятельных. Его значимость и авторитет подчёркивал тот факт, что трое киевских князей приходили на престол именно из Турова.
Валентина Карась, сотрудник Туровского краеведческого музея (1965-2006 гг.):
Однако задолго до этого ситуация здесь была накалена до предела. Киев поставил цель – образовать из всех племён единое восточнославянское государство. Это позволило бы давать достойный отпор врагу. На пути к такому шагу была одна-единственная, но чрезвычайно серьезная преграда. Мирный, на первый взгляд, процесс объединения стал самой настоящей бойней.
Виктория Диденко:
Пётр Лысенко:
Сергей Шибеко, руководитель военно-исторического клуба «Дикая охота»:
Когда процесс христианизации был завершён, со временем, во всех крупных политических центрах появляются церкви и храмы. Точная дата установления Туровской епископии неизвестна. Предположительно это 1105 год. Историки уверяют – здесь был собственный епархиальный храм. Как раз на Замковой горе, на самом берегу Припяти. Однокупольный, шестистолпный, отстроенный в стиле киевской архитектурной школы.
Виктория Диденко:
Валерий Котлерчук, староста Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских:
Простоял храм недолго. По подсчётам археологов – чуть более полувека. Огромное каменное сооружение сложилось, как карточный домик.
Виктория Диденко:
Есть ещё одна шокирующая версия!
Пётр Лысенко:
Аркадий Аронов, заведующий обсерваторией Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси, доктор физико-математических наук:
В этом регионе Полесья сейчас днём с огнем не сыщешь памятников каменного зодчества. Возводить их в то время, как считалось, было бессмысленно. Из-за рельефа – огромная пойма Припяти накладывала отпечаток на всю здешнюю архитектуру. Песчаная почва попросту не выдержала бы груза монументальных строений. Храм был полностью стёрт с лица земли! А финансовых средств на его восстановление в казне так и не нашлось.
Наталья Дубицкая, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук: Когда мы вскрывали фундамент храма, уровень летнего стояния воды – примерно 25-30 сантиметров от подошвы фундамента. Это такая песчаная прослоечка, на которой такой многотонный храм просто не в состоянии устоять.
Это стало настоящей трагедией для всего верующего населения. Землетрясение 1230 года отражено в записях российских сейсмологов. А вот в Беларуси документальных подтверждений природной катастрофы нет. Первые упоминания в каталоге, которые давали разъяснения по западной части восточноевропейской платформы, были сделаны лишь в 1601 году.
Аркадий Аронов:
Именно во время раскопок храма здесь обнаружили кирпичные и шиферные саркофаги. Еще один эксклюзив.
Наталья Дубицкая:
Подобных захоронений больше не находили нигде. А в объективы телекамер они сейчас попали впервые!
Виктория Диденко:
Во время раскопок 1962 года – настоящая сенсация! Группа археологов вмиг становится знаменитой, в газетах появятся громкие заголовки, а лучшие умы страны в недоумении разведут руками.
Пётр Лысенко:
Найденное ещё долгие годы будет будоражить умы, вызывая сотни гипотез, кривотолков и тысячи жарких споров.
Наталья Дубицкая:
Пётр Лысенко:
Неожиданные выводы были озвучены спустя несколько дней после раскопок. Эти иконки – не что иное, как декоративные элементы воздвизального креста.
В пользу этой версии говорит и то, что все они были найдены в одном слое на небольшом расстоянии друг от друга, в алтарной части храма. Там, где обычно и хранится крест.
Виктория Диденко:
В православной церкви столь древних раритетов нет! Самым известным воздвизальным распятием в Беларуси исконно считается крест Евфросинии Полоцкой. Он по своему убранству, как всегда говорили, «дороже и богаче».
Пётр Лысенко:
Долгие годы находки лежали в сейфе. Где именно, профессор Лысенко так и не признался. И вот про них заговорили. Реликвией заинтересовались на самом верху и тут же поставили задачу – во что бы то ни стало восстановить крест! Но в отличие от креста Евфросинии Полоцкой, который считается новоделом, в Туровском будут использованы подлинные элементы!
Мария Нецветаева, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации:
Пётр Лысенко:
Конкурс на эскиз Туровского креста, объявленный Белорусской православной церковью, завершён. Впереди – воплощение. Распятие должно объединить в себе эпохи и поколения. В нём отразится боль людей, живших здесь тысячу лет назад, и трагедии нашего времени.
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«Тишина зловещая в момент вскрытия». Как в Турове нашли древние свинцовые иконки и уникальные саркофаги
Отсюда до украинской границы – рукой подать. До Минска – долгие часы пути. И все же этот небольшой городок в Житковичском районе сегодня на устах у многих, а дело,...
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