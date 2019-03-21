Случаи неправомерного использования товарных знаков II Европейских игр выявлены в Беларуси – МВД

Борцы с экономической преступностью выявили в республике несколько случаев неправомерного использования товарных знаков II Европейских игр. Не исключено, что по мере приближения масштабного мультиспортивного события этот риск возрастет, полагают в МВД Беларуси.

О том, как предотвратить оборот контрафактной продукции и недобросовестную конкуренцию, специалисты рассказали на организованном в МВД брифинге.

"Единственным правообладателем соответствующих товарных знаков в стране является фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года", - подчеркнула старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД подполковник милиции Вероника Посметьева, слова которой приводит газета "На страже".

"В то же время отмечены попытки отдельных предприимчивых граждан незаконно заработать на использовании логотипа и символики первенства. По трем таким фактам уже ведется административный процесс. В поле зрения стражей правопорядка оказались юридические лица, работающие в столице и Минской области, а также житель Могилева. Они неправомерно разместили эмблему состязаний на сувенирной продукции, которую запустили в продажу и рекламировали в интернете", – добавила она.

По словам представителя ГУБЭП, подобные факты - не исключение. Сотрудники милиции в настоящее время проводят проверку в отношении иных организаций и граждан, которые также могут оказаться причастны к обороту контрафактных товаров.

В.Посметьева напомнила об ответственности, предусмотренной за нарушение авторских, смежных и патентных прав. В прошлом году за такие проступки, не связанные с символикой II Европейских игр, сотрудники прокуратуры рассмотрели свыше 60 протоколов, обязав уличенных в незаконной деятельности выплатить штрафы в размере почти Br80 тыс.

"В преддверии первенства фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" в установленном порядке были зарегистрированы два товарных знака, содержащих логотип и слоган состязаний", - пояснил и.о. заместителя генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности Алексей Курман.

"В соответствии с законодательством, никто не может использовать эти товарные знаки без разрешения владельца. Чтобы избежать нарушений, необходимо заключить с правообладателем лицензионный договор и зарегистрировать его в НЦИС. На данный момент утверждено 32 подобных соглашения", - отметил он.

По словам А.Курмана, такие творческие и художественные решения, как официальный талисман первенства и иная символика, не относящаяся к товарным знакам, также охраняются законодательством об авторском праве.

Начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Максим Кошкалда, подчеркнул, что в уже хорошо известных широкой общественности логотипе, слогане, талисмане и иных элементах присутствует легко узнаваемый образ первенства. В создание этого уникального, аутентичного бренда вложены огромные ресурсы. Учитывая значимость мероприятия, первостепенное внимание, конечно, должно уделяться защите продуктов интеллектуальной собственности.

"Продвижение товарных знаков - один из аспектов активной маркетинговой деятельности. Для защиты от недобросовестных конкурентов национальных лицензиатов официальные сувенирные изделия снабжены стикерами", - заявил он.

Во избежание удорожания они не нанесены лишь на продовольственную и картографическую продукцию. Наличие соответствующих защитных этикеток позволяет оперативно идентифицировать товары, устанавливая номер партии и дату выпуска, и выявлять контрафакт.

"Мы с радостью готовы сотрудничать с потенциальными лицензиатами. Представители НЦИС сегодня беспрецедентно ускорили процедуру официального оформления таких правоотношений - для регистрации требуется всего десять дней. При этом среди главных требований, которые предъявляем к партнерам как правообладатели, - высокое качество конечного продукта и грамотная ценовая политика", - резюмировал М.Кошкалда.