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Зариф назвал США главным источником нестабильности на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Джавад Зариф в пятницу заявил, что главным источником нестабильности на Ближнем Востоке являются США.
"США - единственный крупный источник нестабильности на Ближнем Востоке", - написал Дж.Зариф в Twitter.
"Можно ошибочно полагать, что регулярное нарушение международных законов, запугивание суверенных государств... является свидетельством силы. Это не так", - добавил он.
"Это безрассудство лишь показывает панику угасающей империи", - подчеркнул глава иранского МИД.
Ранее в пятницу госсекретарь США Майк Помпео на встрече со спикером парламента Ливана раскритиковал деятельность связанной с Тегераном организации "Хезболла", обвинив движение в дестабилизации ситуации в Ливане и во всем ближневосточном регионе.
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Глава МИД Ирана Джавад Зариф в пятницу заявил, что главным источником нестабильности на Ближнем Востоке являются США. "США - единственный крупный источник...
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