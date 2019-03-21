На пожаре в Больших Круговичах погиб человек

Сегодня в 16.37 в центр оперативного управления Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: д. Большие Круговичи, ул. Октябрьская, 41.

По прибытии к месту вызова пожарных подразделений было установлено, что кровля дома полностью охвачена огнем, а горение происходит внутри.

В результате пожара полностью уничтожена кровля дома, перекрытия сильно повреждены и также частично уничтожены. Во время пожара в доме находился мужчина 1980 года рождения. К сожалению, спасти его не удалось — он погиб.

Причина пожара устанавливается.

На этой неделе на Ганцевщине это уже второй случай гибели людей на пожаре. Во вторник, 19 марта, предположительно из-за курения в постели, погиб житель д. Куково 1957 года рождения.

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