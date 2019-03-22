Председатель районного исполнительного комитета провёл встречу с жителями Мазоловского сельсовета

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Председатель районного исполнительного комитета Александр Прокопов, руководители служб, организаций и предприятий района встретились с жителями Мазоловского сельсовета. Желающие могли задать свои вопросы и получить компетентные ответы из первых уст.





Председатель Мазоловского сельисполкома Леонид Подольхов отметил, что практика проведения таких встреч имеет положительный характер. Проблемы, поднятые на предыдущей встрече, были решены. Они касались текущего ремонта многоквартирных домов, качества питьевой воды, ремонта местных дорог, уличного освещения, отлова безнадзорных собак, наведения порядка на гражданском кладбище.

Часть решённых проблем носит сезонный характер. На этой встрече люди вернулись к вопросам ремонта дорог. Также обратили внимание на то, что вода к отдельным домовладениям приходит ненадлежащего качества.

Коммунальным службам было поручено произвести должный ремонт дорог, заняться обслуживанием проблемных водопроводных сетей.

Присутствующих волновал вопрос получения зерна за отданные участки в севооборот ОАО «Мазоловское». Глава района Александр Прокопов отметил, что хозяйство обязано отдать положенное зерно людям из нового урожая 2019 года, а желающим вернуть земельные участки — предоставить их в установленном порядке.





Жители обратились к председателю райисполкома и с вопросом запрета на содержание свиней. Ответ на этот вопрос однозначный — запрещено.

Ещё в 2015 году райисполкомом было принято решение об определении территорий, в пределах которых запрещено содержание свиней физическими лицами в личных подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских (фермерских) хозяйствах индивидуальными предпринимателями.

Решение было принято на основании пункта 20 Ветеринарно-санитарных правил содержания продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах граждан и пункта 51 Ветеринарно-санитарных правил выращивания свиней юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. №758 «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных заболеваний животных». Агрогородок Мазолово входит в список тех территорий, где действует запрет. Населённый пункт попал в этот список ввиду того, что здесь находится свиноводческий комплекс.

Также жители сельсовета обращались к главе района по вопросам удаления древесно-кустарниковой растительности, наведения порядка на землях общего пользования, работы колодцев, медицинского обслуживания. По каждому вопросу даны поручения соответствующим службам, установлено время для их решения.