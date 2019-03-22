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Список домов Минска, в которых сделают капитальный ремонт в этом году

22.03.2019 21:43 — Разное | Партизан  
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В этом году сделают капитальный ремонт больше чем в 150 жилых домах столицы. Минское городское жилищное хозяйство опубликовало список с адресами.

Заводской район: ул. Филатова, 3а, ул. Тухачевского, 18, 39, 45, 48, ул. Варвашени, 1, ул. Кулешова, 4, 4а, проспект Партизанский, 106, 107, 147, 141, ул. Уборевича, 58, 64, 68, 148/1, ул. Ташкентская, 22/2, 22/3, ул. Кулешова, 8.

Ленинский район: ул. К. Маркса, 17, ул. Энгельса, 18, 12, ул. Кирова, 19, ул. Маяковского, 10, ул. Малинина, 34, пр. Рокоссовского, 98, 77, пер. Клубный, 1, ул. Плеханова, 28/2, 75, 71, ул. Судмалиса, 14, 22, 24, ул. К. Маркса, 20, ул. Солнечная, 29, ул. Станиславского, 14.

Московский район: пр. Газеты «Звязда», 19, ул. Голубева, 20, ул. Короля, 26, ул. Ленинградская, 2, ул. Голубева, 15, 13, 2-й пер. Р. Люксембург, 4, к. 2.

Октябрьский район: ул. Асаналиева, 28; 6 корп. 1, ул. Брестская, 74, пер. Михайловский, 4, ул. Короткевича, 3, ул. Казинца, 97/1, 51/1, 51/2, ул. Асаналиева, 6, корп. 2; 22, корп.1; 13, корп. 3.

Партизанский район: ул. Захарова, 77-А, ул. Стахановская, 25, 29, 33, 35, 41, ул. Буденного, 7−2, 19, 23, 11, ул. Долгобродская, 12, 10−2, 9, пер. Козлова, 18-А, пер. Козлова, 8, 10.

Первомайский район: ул. Гуртьева, 14, пр. Независимости, 91 В, 93а, Логойский тракт, 30/4, 32/3, 32/2, ул. Почтовая, 7, 4, ул. Кедышко, 14а, ул. Беляева, 10, ул. Толбухина, 12, 13, ул. Седых, 14, 22, ул. Калинина, 26, 28, 5, 1, ул. Калиновского, 26, 1, 79, 3, ул. Волгоградская, 61а, ¼, 1/3, 69, ул. Уручская, 15, ул. Белинского, 16, 7, ул. Чернышевского, 14, ул. Филимонова, 29, пр. Независимости, 94.

Советский район: Логойский тракт, 21/6, ул. В. Хоружей, 16, 9, ул. Золотая Горка, 8, 10, ул. Сурганова, 36, ул. Смолячкова, 10, ул. Якуба Коласа, 53/1, 55/1, ул. Восточная, 50.

Фрунзенский район № 1: ул. Одоевского, 46/1, 46/2, 42, 44, 48, 32, 83/1, ул. Брикета, 38, ул. Притыцкого, 3, ул. Харьковская, 86, ул. Бурдейного, 1, 25, пр. Пушкина, 21, пр. Пушкина, 21, ул. Бельского, 39/1, ул. Бельского, 17, ул. Берута, 20.

Фрунзенский район № 2: ул. П. Глебки, 20, 22, 74, 76, 24, 26, 28, 72, 24, 32, 48, 82, 84, ул. Притыцкого, 38, 32, 40, ул. Лынькова, 61, 51, ул. Д. Сердича, 86, ул. Ольшевского, 69, ул. Матусевича, 21, 27, ул. Жудро, 17/1, 17/2.

Центральный район: ул. Червякова, 2/5, бул. Шевченко, 18, 20, 1, 7, ул. М. Танка, 2, ул. Осипенко, 22, 18, ул. Гая, 23, 36, 38, 40, 42, ул. В. Хоружей, 42, Старовиленский тракт, 77, ул. Раковская, 27.


 
 
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В этом году сделают капитальный ремонт больше чем в 150 жилых домах столицы. Минское городское жилищное хозяйство опубликовало список с адресами.
 
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