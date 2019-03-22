В силовых органах назревают перестановки: кого и куда могут назначить и кого заменить?

пишет Наша нива. С чем это связано? Секретарь Совета безопасности Станислав Зась, как предполагается, перейдет на работу в ОДКБ, еще нескольких руководителей готовятся к пенсии или тяжело болеют. Результатом станет цепочка перестановок,Наша нива.





Правда, Армения, которая никак не соглашается на кандидатуру Зася, спутала карты белорусским силовикам. Многие уже успели примерить новые погоны и представить себя в новых креслах, как вдруг армяне заявили, что считают Зася «лоббистом Азербайджана», мол, при нем Беларусь продала Баку «полонезы».





Таким образом, казалось бы решенное дело вдруг превратилось в неопределенность с вариантами для переигровок. Так кто же и на каких должностях может оказаться? Мы составили небольшой перечень наиболее вероятных преемников нынешних глав силовых ведомств.

Совет Безопасности: Караев, Арчаков и Вакульчик

В Совет Безопасности нужен такой человек, чья компетенция не замыкалась бы на какой-то одной силовой специализации: военной или спецслужбистской — и в то же время человек, у которого не может возникнуть более широких политических амбиций.





С этой позиции идеальной в глазах Александра Лукашенко могла бы быть кандидатура генерал-майора Юрия Караева, командующего Внутренними войсками МВД.









В заместителях министра внутренних дел Караев — с 2012 года, он профессиональный спецназовец.





О том, что Караев пойдет на повышение в Совет безопасности, слухи ходили уже давно, когда еще никто не мог предвидеть революцию в Армении и следом — отзыв ее представителя из ОДКБ.





Известно, что Юрий Хаджимуратович родился в Осетии, а в Беларусь попал в советское время после военного училища.





«Нашей Ниве» он как-то рассказывал, что во Внутренних войсках солдатам рассказывают об истории Беларуси, ее боевом прошлом.





Караев выглядит самой сильной кандидатурой, но составить ему конкуренцию могут несколько человек. Среди них нынешний глава КГБ Валерий Вакульчик.













Вакульчик также имеет опыт гвардейской службы, а не только спецслужбистской. Он хороший организатор, что засвидетельствовал в новосозданных Оперативно-аналитическом центре и Следственном комитете.





Еще одним вероятным преемником Зася может быть Владимир Арчаков, назначенный заместителем главы Совета безопасности в феврале 2014 года.









Владимир Арчаков.





За прошедшие с той поры годы Арчаков дослужился от полковника до генерала. Является одним из авторов принятой недавно Концепции информационной безопасности. Арчаков часто появляется в СМИ — недавно дал продолжительное интервью для одного из государственных каналов.





Родился в Екатеринбурге, первое военное образование получал там же.





По отзывам тех, кто лично контактировал с Арчаковым, он по своим политическим взглядам «русский человек».

МВД: Барсуков, Дорошко

Преемником Шуневича может стать его заместитель, генерал-майор Александр Барсуков.













Барсуков попал в заместители министра с должности начальника минской милиции, которую в настоящее время занимает Сергей Дорошко.





Между тем, Сергей Дорошко также считается сильным кандидатом на кресло Шуневича.













Ранее Дорошко возглавлял Департамент исполнения наказаний, именно ему приписывается идея создать в Беларуси хозяйства, где бы работали осужденные и те, кто не нашел себя после освобождения из колонии.

Внутренние войска: Сергей Хоменко

В преемники Караева, если тот возглавит Совбез, прочат начальника Департамента охраны МВД Сергея Хоменко.









Хоменко родился в Донецкой области.

КГК: Вакульчик

Если Валерий Вакульчик не будет назначен главой Совета безопасности, то он может попасть в Комитет госконтроля, который сейчас возглавляет немолодой уже Леонид Анфимов.





Вакульчик уже набил себе руку на ловле коррупционеров и выявлении злоупотреблений с государственным имуществом, поэтому специфика работы вряд ли будет для него новой.





КГБ: Павлюченко, Шуневич

Возглавить Комитет государственной безопасности, если оттуда на другую должность переведут Вакульчика, может Андрей Павлюченко. Сегодня он возглавляет самую загадочную белорусскую спецслужбу — Оперативно-аналитический центр.













Павлюченко пользуется огромным доверием Александра Лукашенко: являлся начальником службы охраны президента, а на мероприятии в Оперном театре к 100-летию дипломатической службы, например, сидел рядом с Виктором Лукашенко, отдельно от остальных силовиков.





Еще одним вероятным преемником Вакульчика может стать Игорь Шуневич, который имеет опыт работы в КГБ.













Правда, говорят, в силу некоторых обстоятельств, Шуневич сам не хочет новых, более высоких, должностей.





Ожидаются перемены и в верхушке судейского корпуса. Как писал автор телеграм-канала «Хромой Бес», чьи прогнозы нередко сбывались, Конституционный суд может возглавить сенатор Алла Бодак. А на должность председателя Верховного Суда вместо немолодого уже Валентина Сукало могут быть назначены генпрокурор Конюк (работал же он когда-то судьей), или председатель суда Евразийского экономического союза Александр Федорцов, или опытный первый заместитель Сукало — Валерий Калинкович.







