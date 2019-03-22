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Как сильный ветер "набедокурил" в Беларуси в пятницу: поваленные остановки и рекламные щиты, деревни без электричества
Оранжевый уровень опасности, объявленный МЧС и Белгидрометом из-за сильного ветра в Беларуси в пятницу, 22 марта, принес свои негативные последствия. В разных районах страны были повреждены деревья, остановки, дорожные знаки, во многих населенных пунктах не работало электричество.
Порывы ветра в некоторых населенных пунктах достигали 25 м/с.
В районе Уручье сильным порывом ветра снесло остановку общественного транспорта.
Из-за сильных порывов ветра некоторые строения по всей Беларуси лишались части своей кровли. В частности, такое произошло с обычной "пятиэтажкой" в Гомеле.
Жители Жлобина размещали в соцсетях фотографии рухнувшего забора у строительной площадке и упавших рекламных щитов.
В Костюковичах обрушился фронтон кровли жилого дома. Была сорвана крыша административного здания. Пострадавших нет.
Витебск и Витебская область
Более 120 деревень было обесточено в Витебской области в пятницу. Линии электропередач были повреждены в Лиозненском, Городокском, Шумилинском, Докшицком, Толочинском, Дубровенском, Верхнедвинском и Полоцком районах.
Прогноз погоды на субботу, 23 марта
Согласно прогнозу Белгидромета, 23 марта погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный порывистый, по востоку страны местами до сильного, днем неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная в середине дня +6..+12°С, по юго-западу до +15°С.
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Как сильный ветер "набедокурил" в Беларуси в пятницу: поваленные остановки и рекламные щиты, деревни без электричества
Оранжевый уровень опасности, объявленный МЧС и Белгидрометом из-за сильного ветра в Беларуси в пятницу, 22 марта, принес свои негативные последствия. В разных...
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