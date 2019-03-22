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Как сильный ветер "набедокурил" в Беларуси в пятницу: поваленные остановки и рекламные щиты, деревни без электричества

22.03.2019 22:55 — Разное | Интерфакс  
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Оранжевый уровень опасности, объявленный МЧС и Белгидрометом из-за сильного ветра в Беларуси в пятницу, 22 марта, принес свои негативные последствия. В разных районах страны были повреждены деревья, остановки, дорожные знаки, во многих населенных пунктах не работало электричество.

Порывы ветра в некоторых населенных пунктах достигали 25 м/с.

Как сильный ветер "набедокурил" в Беларуси в пятницу: поваленные остановки и рекламные щиты, деревни без электричества
Минск

В районе Уручье сильным порывом ветра снесло остановку общественного транспорта.

Как сильный ветер "набедокурил" в Беларуси в пятницу: поваленные остановки и рекламные щиты, деревни без электричества
Недалеко от Комаровского рынка упало большое дерево. Также дерево упало посреди дороги недалеко от поселка Сокол.

Как сильный ветер "набедокурил" в Беларуси в пятницу: поваленные остановки и рекламные щиты, деревни без электричества
Известно также, что в нескольких районах города из-за непогоды были повреждены автомобили. Ветер срывал дефлекторы.

Как сильный ветер "набедокурил" в Беларуси в пятницу: поваленные остановки и рекламные щиты, деревни без электричества
Гомель

Из-за сильных порывов ветра некоторые строения по всей Беларуси лишались части своей кровли. В частности, такое произошло с обычной "пятиэтажкой" в Гомеле.

Как сильный ветер "набедокурил" в Беларуси в пятницу: поваленные остановки и рекламные щиты, деревни без электричества
Жлобин

Жители Жлобина размещали в соцсетях фотографии рухнувшего забора у строительной площадке и упавших рекламных щитов.

Как сильный ветер "набедокурил" в Беларуси в пятницу: поваленные остановки и рекламные щиты, деревни без электричества
Как сильный ветер "набедокурил" в Беларуси в пятницу: поваленные остановки и рекламные щиты, деревни без электричества
Могилевская область

В Костюковичах обрушился фронтон кровли жилого дома. Была сорвана крыша административного здания. Пострадавших нет.

Витебск и Витебская область

Более 120 деревень было обесточено в Витебской области в пятницу. Линии электропередач были повреждены в Лиозненском, Городокском, Шумилинском, Докшицком, Толочинском, Дубровенском, Верхнедвинском и Полоцком районах.

Как сильный ветер "набедокурил" в Беларуси в пятницу: поваленные остановки и рекламные щиты, деревни без электричества
В самом Витебске ветер валил дорожные знаки, а также сорвал часть обшивки с фасада здания торгового центра Green.

Прогноз погоды на субботу, 23 марта

Согласно прогнозу Белгидромета, 23 марта погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный порывистый, по востоку страны местами до сильного, днем неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная в середине дня +6..+12°С, по юго-западу до +15°С. 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Оранжевый уровень опасности, объявленный МЧС и Белгидрометом из-за сильного ветра в Беларуси в пятницу, 22 марта, принес свои негативные последствия. В разных...
 
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