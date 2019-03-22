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Минприроды призывает присоединиться к акции Час земли 2019

22.03.2019 21:27 — Разное | Интерфакс  
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси призывает присоединиться к акции Час земли 2019, которая пройдет 30 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Акция Час земли, которая пройдет 30 марта предлагает выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час с 20.30 до 21.30", - говорится в сообщении.

30 марта 2019 года под эгидой Всемирного фонда дикой природы во всём мире уже в 13-й раз пройдёт одна из самых узнаваемых экологических акций — "Час Земли", привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

Час Земли  — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех — частные лица, предприятия, учреждения образования, государственные и коммерческие организации — выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме  изменения климата, энергетического объединения человечества.

"Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества", - напомнили в Минприроды.

Акция направлена на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты.

 
 
Ссылка на источник 24
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси призывает присоединиться к акции Час земли 2019, которая пройдет 30 марта, сообщили в пресс-службе...
 
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