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Четыре машины столкнулись на Минской кольцевой
Новости Беларуси. Крупное ДТП на Минской кольцевой сегодня утром временно ограничило движение транспорта в районе Слободской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь столкнулись сразу четыре машины. Водитель легковушки выезжал на МКАД и не уступил дорогу МАЗ. А вот микроавтобус, ехавший позади, врезался в ограждение и спровоцировал ДТП с еще одним авто.
Одного из водителей доставили в больницу. Затор образовался и на улице Кольцова. На перекресте Богдановича и Халтурина столкнулись два автомобиля. В итоге почти на час было остановлено движение троллейбусов.
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Новости Беларуси. Крупное ДТП на Минской кольцевой сегодня утром временно ограничило движение транспорта в районе Слободской, сообщили в программе «Столичные...
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