﻿ Четыре машины столкнулись на Минской кольцевой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четыре машины столкнулись на Минской кольцевой

22.03.2019 23:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Крупное ДТП на Минской кольцевой сегодня утром временно ограничило движение транспорта в районе Слободской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Четыре машины столкнулись на Минской кольцевой

Здесь столкнулись сразу четыре машины. Водитель легковушки выезжал на МКАД и не уступил дорогу МАЗ. А вот микроавтобус, ехавший позади, врезался в ограждение и спровоцировал ДТП с еще одним авто. 

Четыре машины столкнулись на Минской кольцевой

Одного из водителей доставили в больницу. Затор образовался и на улице Кольцова. На перекресте Богдановича и Халтурина столкнулись два автомобиля. В итоге почти на час было остановлено движение троллейбусов.

Четыре машины столкнулись на Минской кольцевой

Четыре машины столкнулись на Минской кольцевой

 
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Крупное ДТП на Минской кольцевой сегодня утром временно ограничило движение транспорта в районе Слободской, сообщили в программе «Столичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Работники РЖКХ отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика