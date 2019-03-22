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Рабочая поездка Президента в Брестскую область. О чём говорил Александр Лукашенко? Все темы в одном материале
Новости Беларуси. Средняя зарплата в Барановичском районе к сентябрю 2020 должна составить тысячу рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня на встрече с активом Барановичей и Барановичского района. На совещании присутствовали руководители предприятий и организаций, представители местных органов власти и облисполкома. Главной темой разговора стала экономика.
За два года необходимо привести в порядок регионы наподобие Оршанского и Барановичского. Речь об ускоренном социально-экономическом развитии как минимум одиннадцати городов страны. Должны быть заняты все люди. Железная дисциплина. И, разумеется, нормальная зарплата. Потенциал для решения этих задач в Беларуси есть.
Барановичи – можно смело назвать индустриальным центром Брестской области. В экономике города занято около 80 тысяч человек – почти каждый второй. Входит в десятку крупнейших в стране, а еще в число тех населенных пунктов – малых и средних – развитие которых сейчас на особом контроле.
Екатерина Жилянина, СТВ:
Диверсификация – это не просто тренд современности. Бывают модные тенденции, которые быстро завоевывают свое место и становятся классикой. Мы часто говорим об экспорте. И требование искать новые рынки останутся неизменными. Но настало время думать о диверсификации производства.
В Барановичах активно заняты поиском инвесторов. Рассматривают предприятия, в которых госпакет акций мог бы приобрести потенциальный владелец.
Среди инвестпроектов производство новых компрессоров. Заинтересованным бизнесменам к тому же предлагают полтора десятка участков.
Губернатор рассказал, что в области на пустующие площади приглашают малый и средний бизнес. Но Президент спрашивает в первую очередь не о показателях, а о проблемах.
Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А мы отдали отдельным жуликам и проходимцам эти деньги. Почему? Ведь те же частники, о которых вы говорите, они же не вкладывают деньги, которые они заработали, они их чемоданами на Кипр вывезли и там припрятали. Они идут в наш банк, берут кредитные ресурсы, строят, продают по высокой цене, выдерживая высокие цены, возвращают кредит и по карманам раскладывают деньги. Почему вы эти деньги не можете взять? Вот для чего мною лично был проведен эксперимент с 5-процентной рентабельностью. Что такое 550 долларов в Минске, а элитное жилье в Минске стоит 2200 даже сегодня. Чувствуете разницу?
Значит, Михаил Владимирович, вы за это ответственный. Проведите эксперимент и мне доложите: поручите несчастному Стройтресту № 8 построить там это жилье. Он получит деньги и еще в бюджет что-то даст. А почему не идут нарезки и телодвижения по ограничениям рентабельности жилья? Потому что там сваты, кумовья, дети, любовницы – все задействованы в этом жилье. В карманы раскладывают себе деньги. Проверьте, и вы там их увидите – половину своего чиновничества.
Орша, Барановичи... и ещё 9 населенных пунктов. Требования ко всем будут жёсткие. И зарплата в тысячу рублей, и качество жизни в повысить в течение двух лет.
Руководители знают, что в основе экономики. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство. И очередное вытекающее из разговора поручение. Старые сады, не дающие плодов, не должны занимать место, а инвестиции должны быть грамотными. Инструменты для реализации задач есть, пришло время браться за дело.
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Рабочая поездка Президента в Брестскую область. О чём говорил Александр Лукашенко? Все темы в одном материале
Новости Беларуси. Средняя зарплата в Барановичском районе к сентябрю 2020 должна составить тысячу рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую...
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