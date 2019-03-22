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Рабочая поездка Президента в Брестскую область. О чём говорил Александр Лукашенко? Все темы в одном материале 

22.03.2019 23:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Средняя зарплата в Барановичском районе к сентябрю 2020 должна составить тысячу рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Рабочая поездка Президента в Брестскую область. О чём говорил Александр Лукашенко? Все темы в одном материале 

Такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня на встрече с активом Барановичей и Барановичского района. На совещании присутствовали руководители предприятий и организаций, представители местных органов власти и облисполкома. Главной темой разговора стала экономика.

Рабочая поездка Президента в Брестскую область. О чём говорил Александр Лукашенко? Все темы в одном материале 

За два года необходимо привести в порядок регионы наподобие Оршанского и Барановичского. Речь об ускоренном социально-экономическом развитии как минимум одиннадцати городов страны. Должны быть заняты все люди. Железная дисциплина. И, разумеется, нормальная зарплата. Потенциал для решения этих задач в Беларуси есть.

«Очень важно создать новые рабочие места». Президент Беларуси с рабочей поездкой в Барановичах

Рабочая поездка Президента в Брестскую область. О чём говорил Александр Лукашенко? Все темы в одном материале 

Барановичи – можно смело назвать индустриальным центром Брестской области. В экономике города занято около 80 тысяч человек – почти каждый второй. Входит в десятку крупнейших в стране, а еще в число тех населенных пунктов – малых и средних – развитие которых сейчас на особом контроле.

Рабочая поездка Президента в Брестскую область. О чём говорил Александр Лукашенко? Все темы в одном материале 

Екатерина Жилянина, СТВ:
Таких городов в стране выбрали 11, и в течение двух лет уровень жизни в них должен заметно вырасти, так сказать, сократить разрыв со столицей и областными центрами. Именно поэтому социально-экономическое развитие региона – на повестке выездного совещания. 

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Диверсификация – это не просто тренд современности. Бывают модные тенденции, которые быстро завоевывают свое место и становятся классикой. Мы часто говорим об экспорте. И требование искать новые рынки останутся неизменными. Но настало время думать о диверсификации производства. 

Рабочая поездка Президента в Брестскую область. О чём говорил Александр Лукашенко? Все темы в одном материале 

В Барановичах активно заняты поиском инвесторов. Рассматривают предприятия, в которых госпакет акций мог бы приобрести потенциальный владелец.

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Среди инвестпроектов производство новых компрессоров. Заинтересованным бизнесменам к тому же предлагают полтора десятка участков.

Рабочая поездка Президента в Брестскую область. О чём говорил Александр Лукашенко? Все темы в одном материале 

Губернатор рассказал, что в области на пустующие площади приглашают малый и средний бизнес. Но Президент спрашивает в первую очередь не о показателях, а о проблемах.    

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
На протяжении многих лет крупные предприятия такие как электроламповый завод, электромеханический завод – они сегодня практически не функционируют. В таких крупных городах как Барановичи, Брест, Пинск нам все-таки необходимо, и я попросил развивать предприятия республиканского значения.    

Одно из тяжелых предприятий, которое ищет поддержки, – Стройтрест № 8. Проблема не новая. Не новое и решение. Александр Лукашенко приводит пример – эксперимент с 5-процентной рентабельностью, который сработал в Минске. 

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пришел ко мне один директор, попросил дать ему земли в Минске. Сказал, что с 5-процентной рентабельностью построит жилье. И когда я внес на рассмотрение этот вопрос, начиная от Михаила Владимировича Мясниковича и мэра Минска и заканчивая всем жульем, которое там телепалось (категорически против, это невозможно!), я сказал, что будем строить. Дал ему землю, он построил жилье: 500 долларов в Минске квадратный метр. Забирайте. Забирайте, Анатолий Васильевич Лис, и продавайте по 1200, в бюджете оставляя эту разницу.   

Рабочая поездка Президента в Брестскую область. О чём говорил Александр Лукашенко? Все темы в одном материале 

А мы отдали отдельным жуликам и проходимцам эти деньги. Почему? Ведь те же частники, о которых вы говорите, они же не вкладывают деньги, которые они заработали, они их чемоданами на Кипр вывезли и там припрятали. Они идут в наш банк, берут кредитные ресурсы, строят, продают по высокой цене, выдерживая высокие цены, возвращают кредит и по карманам раскладывают деньги. Почему вы эти деньги не можете взять? Вот для чего мною лично был проведен эксперимент с 5-процентной рентабельностью. Что такое 550 долларов в Минске, а элитное жилье в Минске стоит 2200 даже сегодня. Чувствуете разницу?   

Значит, Михаил Владимирович, вы за это ответственный. Проведите эксперимент и мне доложите: поручите несчастному Стройтресту № 8 построить там это жилье. Он получит деньги и еще в бюджет что-то даст. А почему не идут нарезки и телодвижения по ограничениям рентабельности жилья? Потому что там сваты, кумовья, дети, любовницы – все задействованы в этом жилье. В карманы раскладывают себе деньги. Проверьте, и вы там их увидите – половину своего чиновничества.

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Орша, Барановичи... и ещё 9 населенных пунктов. Требования ко всем будут жёсткие. И зарплата в тысячу рублей, и качество жизни в повысить в течение двух лет.   

Рабочая поездка Президента в Брестскую область. О чём говорил Александр Лукашенко? Все темы в одном материале 

Руководители знают, что в основе экономики. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство. И очередное  вытекающее из разговора поручение. Старые сады, не дающие плодов, не должны занимать место, а инвестиции должны быть грамотными. Инструменты для реализации задач есть, пришло время браться за дело. 
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Средняя зарплата в Барановичском районе к сентябрю 2020 должна составить тысячу рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Такую...
 
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