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Президент рассказал, как отремонтировал кусок дороги к своей деревне

23.03.2019 01:09 — Разное | Tut.by  
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Президент на встрече с активом Барановичского района рассказал, как сам отремонтировал кусок дороги, — и он служит вот уже семь лет. Все дело было в правильно выбранном покрытии. Сюжет показали в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

По его словам, один из премьеров много лет ремонтировал одну и ту же дорогу, а покрытия надолго все равно не хватало.

«Почему? Сплошное головотяпство. Несоблюдение уклона. Дорога должна иметь серповидный профиль. Что я сделал? В деревне, где я живу (7 км у меня дорога от витебской трассы), пришло время ее ремонтировать. Я говорю: я буду сам ее ремонтировать. Позвал Батуру (экс-губернатор Минской и Могилевской областей. — ред.), замерили сантиметром. Серповидный профиль представляете? Говорю: „Вот так сделайте“. — „Боже мой, это так же нельзя“. — „Ну почему нельзя?“ — „Нормы“. — „Я утверждаю вам эти нормы“. Бегут с гаишниками, автомобилистами: „Автомобиль скатится, на таком уклоне съедет, перевернется“. Перевернется, говорю, я буду отвечать, а ты в тюрьму пойдешь. Прошло семь лет — практически ни одной трещины, ни один автомобиль не перевернулся. Слава богу, и я ни разу не перевернулся, проезжая по этой дороге на большой скорости», — рассказал президент.

 
 
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Президент на встрече с активом Барановичского района рассказал, как сам отремонтировал кусок дороги, - и он служит вот уже семь лет. Все дело было в правильно...
 
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