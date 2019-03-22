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Саснович проиграла Возняцки и последней из белорусок выбыла на турнире в Майами в одиночном разряде

23.03.2019 00:45 — Разное | Tut.by  
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Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович во втором круге турнира в Майами (призовой фонд — 9,03 млн долларов) проиграла датчанке Каролин Возняцки. Счет в матче — 4:6, 4:6. Для Саши это третье поражение в матчах против Каролин и четвертое при двух победах за вычетом Кубка Федерации с февраля.


Фото: Reuters

В матче против экс-первой ракетки мира и чемпионки Australian Open 2018 года Каролин Возняцки (13 WTA) Александра Саснович (36 WTA) частенько делала красоту, когда выполняла выверенные удары в угол площадки, хладнокровные укороченные удары и радиоуправляемые «парашюты». Обычно свой лучший теннис Саша показывает при игре вторым номером, однако в случае с Возняцки, теннисисткой оборонительного плана, была вынуждена много атаковать, что сопряжено с ошибками.

Саша оформила три брейка в первой партии. Этого оказалось недостаточно, ведь когда дело доходило до подачи, у Саши возникали проблемы. В десятом гейме ей пришлось отыгрывать сетбол. Получилось, причем за счет подачи на вылет. Свой третий сет-пойнт Возняцки реализовала благодаря двойной ошибке белоруски.

В начале второго сета Саснович провалилась — 0:2, однако быстро исправилась: два брейка и гейм на подаче «под ноль». Возняцки оставила за собой три следующих гейма и подавала на матч. Саша спаслась. Для этого потреболось в пятый раз добиться брейка. При счете 4:5 на подаче Саша не смогла взять ни одного очка.

Итог поединка, который длился один час и тридцать две минуты, — 4:6, 4:6 в пользу Возняцки. Таким образом, Каролин упрочила лидерство по победам в матчах против Саши — 3:0.

Отметим, что год назад на турнире в Индиан-Уэллсе Саснович взяла один сет в борьбе с именитой датчанкой — 6:2, играла агрессивно и опять же промахивалась в решающие моменты.

Статистика матча Саснович — Возняцки

Попадание первой подачи: 53% — 58%
Выигрыш первой подачи: 48% — 41%
Выигрыш второй подачи: 32% — 48%
Эйсы: 9 — 0
Двойные ошибки: 7 — 2
Реализация брейк-пойнтов: 100% — 67%
Все выигранные очки: 48% — 52%

После февральского матча Кубка Федерации Германия — Беларусь (0:4), в котором Саснович принесла сборной один балл, ее результаты, увы, не впечатляют. По два раза она выбыла после первого матча на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе, а также во втором раунде — в Дубае и Майами.

Ранее также во втором раунде в Майами проиграли Арина Соболенко (9 WTA) и Виктория Азаренко (46 WTA) — после встреч с австралийкой Айлой Томлянович (40 WTA) и француженкой Каролин Гарсией (21 WTA) соответственно. Вера Лапко (64 WTA) еще в первом раунде уступила в трехсетовом поединке еще одной француженке Ализе Корне (53 WTA).

 
 
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Для Саши это третье поражение в матчах против Каролин и четвертое при двух победах за вычетом Кубка Федерации с февраля.
 
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