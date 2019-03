23 марта. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день метеорологии (с 1961). (Беларусь) День работников гидрометеорологической службы.

ПРИМЕТЫ:

Василиса. Синие облака - к теплу и дождям.

РОДИЛИСЬ:

1900 Эрих ФРОММ, немецкий философ, психолог. Его мать была родом из семьи эмигрантов из России.

1908 Вернер фон БРАУН, ракетостроитель, «слуга двух господ». Сначала создавал в Германии «оружие возмездия», потом строил в США космические корабли. Ему принадлежит фраза: «Провальный план кончается катастрофой из-за того, что его авторы исповедуют теорию, что если свести вместе девять беременных женщин, ребёнок родится через месяц».

1910 Акира КУРОСАВА, японский режиссёр. Родился в семье потомственного самурая.

1923 Арчил Михайлович ГОМИАШВИЛИ, грузинский актёр. В конце 1980-х годов в Западном Берлине он встретился с миллионером Майклом ФИЛЬДОМ, по автобиографической книге которого Гомиашвили хотел снять фильм. Но переговоры не шли. И, как не раз рассказывал сам актёр, случилось просто чудо - зайдя в казино и поставив последние 100 марок, он в итоге выиграл более 100 тыс. А Фильд в качестве компенсации за нереализованный проект подарил актёру десять игровых залов.

1931 Виктор Львович КОРЧНОЙ, советский и швейцарский шахматист.

1952 Теофило СТИВЕНСОН, легендарный кубинский боксёр. Умер в 2012 году.

1977 Максим Викторович МАРИНИН, российский фигурист.

1983 Мо ФАРАХ, знаменитый английский бегун на длинные дистанции.

СОБЫТИЯ:

1839 В бостонской газете «Morning Post» впервые появилось культовое выражение O.K. (о кей) как шуточное сокращение неправильно написанного выражения «all correct». По другой версии, выражение родилось годом позже в публикации The New Era («Новая эра»), выпущенной клубом демократов в Нью-Йорке, носившим название The Democratic OK Club. OK в данном случае означало название местечка Old Kinderhook, в котором родился тогдашний президент США Мартин Ван БУРЕН.

1841 В Лондоне Ричард БЁРД открыл первое в Европе фотоателье. Годом ранее подобное заведение было создано американцем Александром УОЛКОТТОМ в Нью-Йорке.

1876 Российский инженер-изобретатель П.Н. ЯБЛОЧКОВ получил на Парижской выставке патент на изобретение электрической лампочки.

1891 Впервые были использованы сетки на футбольных воротах. Это произошло в матче между сборными Севера и Юга Англии.

1903 Братья РАЙТ получили патент на первый самолёт.

1952 Самый быстрый хет-трик в истории НХЛ забил форвард клуба «Чикаго Блэк Хоукс» Билл МОСИЕНКО в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс». На это он затратил всего 21 секунду. Причём сделал это в третьем периоде и при игре в равных составах.

1997 В Майами в ходе хирургической операции 10-месячной девочке-итальянке пересадили семь органов - рекордное количество для одной операции.

1998 Фильм «Титаник» завоевал 11 премий «Оскар», причём его актёры не получили ни одной награды.

2001 В Тихом океане была затоплена российская космическая орбитальная станция «Мир» (до этого она проработала 15 лет).

2013 В предместье Лондона покончил с собой Борис БЕРЕЗОВСКИЙ, российский предприниматель.