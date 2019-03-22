ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

23 марта. События и люди

23.03.2019 03:46 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
23 марта. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день метеорологии (с 1961). (Беларусь) День работников гидрометеорологической службы.

ПРИМЕТЫ:

Василиса. Синие облака - к теплу и дождям.

РОДИЛИСЬ:

1900 Эрих ФРОММ, немецкий философ, психолог. Его мать была родом из семьи эмигрантов из России.

1908 Вернер фон БРАУН, ракетостроитель, «слуга двух господ». Сначала создавал в Германии «оружие возмездия», потом строил в США космические корабли. Ему принадлежит фраза: «Провальный план кончается катастрофой из-за того, что его авторы исповедуют теорию, что если свести вместе девять беременных женщин, ребёнок родится через месяц».

1910 Акира КУРОСАВА, японский режиссёр. Родился в семье потомственного самурая.

1923 Арчил Михайлович ГОМИАШВИЛИ, грузинский актёр. В конце 1980-х годов в Западном Берлине он встретился с миллионером Майклом ФИЛЬДОМ, по автобиографической книге которого Гомиашвили хотел снять фильм. Но переговоры не шли. И, как не раз рассказывал сам актёр, случилось просто чудо - зайдя в казино и поставив последние 100 марок, он в итоге выиграл более 100 тыс. А Фильд в качестве компенсации за нереализованный проект подарил актёру десять игровых залов.

1931 Виктор Львович КОРЧНОЙ, советский и швейцарский шахматист.

1952 Теофило СТИВЕНСОН, легендарный кубинский боксёр. Умер в 2012 году.

1977 Максим Викторович МАРИНИН, российский фигурист.

1983 Мо ФАРАХ, знаменитый английский бегун на длинные дистанции.

СОБЫТИЯ:

1839 В бостонской газете «Morning Post» впервые появилось культовое выражение O.K. (о кей) как шуточное сокращение неправильно написанного выражения «all correct». По другой версии, выражение родилось годом позже в публикации The New Era («Новая эра»), выпущенной клубом демократов в Нью-Йорке, носившим название The Democratic OK Club. OK в данном случае означало название местечка Old Kinderhook, в котором родился тогдашний президент США Мартин Ван БУРЕН.

1841 В Лондоне Ричард БЁРД открыл первое в Европе фотоателье. Годом ранее подобное заведение было создано американцем Александром УОЛКОТТОМ в Нью-Йорке.

1876 Российский инженер-изобретатель П.Н. ЯБЛОЧКОВ получил на Парижской выставке патент на изобретение электрической лампочки.

1891 Впервые были использованы сетки на футбольных воротах. Это произошло в матче между сборными Севера и Юга Англии.

1903 Братья РАЙТ получили патент на первый самолёт.

1952 Самый быстрый хет-трик в истории НХЛ забил форвард клуба «Чикаго Блэк Хоукс» Билл МОСИЕНКО в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс». На это он затратил всего 21 секунду. Причём сделал это в третьем периоде и при игре в равных составах.

1997 В Майами в ходе хирургической операции 10-месячной девочке-итальянке пересадили семь органов - рекордное количество для одной операции.

1998 Фильм «Титаник» завоевал 11 премий «Оскар», причём его актёры не получили ни одной награды.

2001 В Тихом океане была затоплена российская космическая орбитальная станция «Мир» (до этого она проработала 15 лет).

2013 В предместье Лондона покончил с собой Борис БЕРЕЗОВСКИЙ, российский предприниматель.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Феликс ЮСУПОВ, Аманда ПЛАММЕР, Акиро КУРОСАВА, Мишель МОНАГАН и другие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент рассказал, как отремонтировал кусок дороги к своей деревне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • Aviasales.ru

  • мужские рубашки с длинными рукавами фото вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика